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- Avengers: damals und heute
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- Der Nussknacker und die vier Reiche - Entdecke die Reiche
- Die Geschichte hinter „Dumbo“
- Die Magie hinter Mary Poppins' Rückkehr
- Die Unglaublichen 2 - Die Charaktere
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- Filme von Pixar | Die offiziellen Filme von Pixar von Disney Deutschland
- Star Wars: Die letzten Jedi: Europapremiere
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