Die unglaublichste Familie der Welt
Fast 14 Jahre ist es her, dass „Die Unglaublichen“ von Disney•Pixar in unser Leben geflogen sind. Und da die Fortsetzung jetzt im Kino gelandet ist, lohnt es sich, die Erinnerung an die Familie der Superhelden aufzufrischen.
Um die Wartezeit auf „Die Unglaublichen 2“ zu verkürzen, haben wir hier für euch eine Übersicht über unsere Verbrechen bekämpfende Familie und ihre Superkräfte zusammengestellt.
Helen Parr, besser bekannt als Elastigirl, hat ihren Stretchanzug an den Nagel gehängt und ihren aufregenden Job aufgegeben, um mit Ehemann Bob ihre Kinder großzuziehen. Jetzt bekommt sie eine neue Aufgabe: Eine PRKampagne soll die illegalen Superhelden rehabilitieren – mit Helen als Aushängeschild. Und wie sich zeigt, ist Elastigirl noch genauso flexibel wie früher, wenn es darauf ankommt. Kurz: Sie hat es immer noch voll drauf.
Bob Parr trauert seinen besseren Tagen als Mr. Incredible nach. Einst war er ein beliebter Superheld mit Megakraft, der Schurken im Alleingang ausschalten konnte. Seit Superhelden für illegal erklärt wurden, hält er sich notgedrungen zurück und zieht mit Gattin Helen die Kinder groß. Als seine Superfrau gefragt ist, um das öffentliche Helden-Image aufzubessern, muss Bob den Haushalt allein managen – was ihm völlig neue Kraftakte abverlangt.
Jack-Jack Parr ist das Nesthäkchen der Familie, trinkt gern sein Fläschchen und lässt sich was erzählen. In Babysprache kann er sich schon ziemlich gut ausdrücken, sonst wirft er eben mit Essen. Ein ganz normales Kleinkind also. Wären da nicht diese seltsamen Ausbrüche… Möglicherweise wächst hier der mächtigste Parr von allen heran.
Violetta Parr ist das älteste Kind des ParrClans: eine introvertierte, gescheite 14Jährige, die auffällt – ob sie will oder nicht. Mit ihrer forschen, sarkastischen Art gibt Außenseiterin Violetta dennoch einen ziemlich normalen Teenager ab, während sie heimlich an ihren Fähigkeiten feilt: Sie kann sich unsichtbar machen und Kraftfelder erzeugen. Im Herzen ist Violetta nämlich doch eine Heldin und will an der Seite ihrer Familie das Böse bekämpfen.
Robert „Flash“ Parr ist zehn, hyperaktiv, fordernd, neugierig – und schnell wie der Blitz. Weitere Merkmale: unbändige Abenteuerlust und überbordende Energie. Er wartet nur darauf, der Welt endlich seine besonderen Fähigkeiten zu präsentieren und ein paar Schurken zu bezwingen. Dass er seine Kräfte geheimhalten soll, sieht er gar nicht ein.
Bestimmt bist du genauso aufgeregt wie wir über die Rückkehr der Unglaublichen, also sieh dir jetzt die Fortsetzung der Abenteuer von „Die Unglaublichen 2“ im Kino an.