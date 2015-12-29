Helen Parr, besser bekannt als Elastigirl, hat ihren Stretchanzug an den Nagel gehängt und ihren aufregenden Job aufgegeben, um mit Ehemann Bob ihre Kinder großzuziehen. Jetzt bekommt sie eine neue Aufgabe: Eine PRKampagne soll die illegalen Superhelden rehabilitieren – mit Helen als Aushängeschild. Und wie sich zeigt, ist Elastigirl noch genauso flexibel wie früher, wenn es darauf ankommt. Kurz: Sie hat es immer noch voll drauf.



Bob Parr trauert seinen besseren Tagen als Mr. Incredible nach. Einst war er ein beliebter Superheld mit Megakraft, der Schurken im Alleingang ausschalten konnte. Seit Superhelden für illegal erklärt wurden, hält er sich notgedrungen zurück und zieht mit Gattin Helen die Kinder groß. Als seine Superfrau gefragt ist, um das öffentliche Helden-Image aufzubessern, muss Bob den Haushalt allein managen – was ihm völlig neue Kraftakte abverlangt.

