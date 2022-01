Lucius Best ist Bobs bester Freund, ehemaliger Super-Kollege – und so cool, dass alles, was er anfasst, zu Eis wird. Auch wenn er gerade keine Schurken zur Strecke bringt, bleibt Frozone gechillt. Er ist schlagfertig, hilfsbereit und würde keine Sekunde zögern, seinen Anzug wieder aus dem Schrank zu holen, wenn es um die Ehrenrettung der Superhelden geht.