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Die Unglaublichen 2

6

1 Std. 58 Min.

27. September 2018

Abenteuer & Action, Animation, Familie, Science Fiction

Helen setzt sich für das Ansehen von Superhelden ein, während Bob zuhause den Alltag managt. Doch als ein neuer Schurke auf den Plan tritt, können die Unglaublichen ihn nur gemeinsam bezwingen.

Einstufung: 6
Laufzeit: 1 Std. 58 Min.
Erscheinungsdatum: 27. September 2018

  • Regie

    Brad Bird

  • Drehbuch

    Brad Bird

  • Produzent

    John Walker, Nicole Paradis Grindle

  • Besetzung

    Markus Maria Profitlich, Katrin Fröhlich, Emilia Schüle, Dominik Schneider, Tanja Geke, Eli Fucile, Sabine Bohlmann, Jakob Riedl, Ian Odle, Tim Schwarzmaier, Lea Kalbhenn

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