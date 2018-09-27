* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab 6,99 € pro Monat
* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab EUR 10,99 pro Monat
* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab CHF 9.90 pro Monat
Die Unglaublichen 2
Helen setzt sich für das Ansehen von Superhelden ein, während Bob zuhause den Alltag managt. Doch als ein neuer Schurke auf den Plan tritt, können die Unglaublichen ihn nur gemeinsam bezwingen.
-
RegieBrad Bird
-
DrehbuchBrad Bird
-
ProduzentJohn Walker, Nicole Paradis Grindle
-
BesetzungMarkus Maria Profitlich, Katrin Fröhlich, Emilia Schüle, Dominik Schneider, Tanja Geke, Eli Fucile, Sabine Bohlmann, Jakob Riedl, Ian Odle, Tim Schwarzmaier, Lea Kalbhenn