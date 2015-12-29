Hinter den Kulissen von Disneys „Die Eiskönigin 2“

Das Warten hat ein Ende: „Die Eiskönigin 2“ kommt diesen Monat zu Disney+. Wir können es kaum erwarten, endlich nach Arendelle zurückzukehren und Anna, Elsa, Sven, Olaf und den Rest der Bande auf ihrem neuesten Abenteuer zu begleiten und gemeinsam mit ihnen magische und sagenhafte Momente zu erleben. Disney+ ist das Zuhause von „Die Eiskönigin“. Warum also nicht dorthin reisen, wo alles begann und noch einmal den ersten Teil „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ schauen? Anschließend wartet der Rest der Sammlung darauf, von dir entdeckt zu werden – zum Beispiel die Dokuserie „Wo noch niemand war: Das Making-of von Die Eiskönigin 2“. Damit kannst du den kreativen Teams bei der Entstehung der Fortsetzung des erfolgreichen Animationsklassikers über die Schultern schauen. Du erfährst, mit welchen Herausforderungen die Crew zu kämpfen hatte und kannst mitverfolgen, wie sensationelle Durchbrüche erzielt wurden.

Wir möchten deine Vorfreude auf den Streaming-Start des Films noch verstärken und haben deshalb einen interessanten Artikel mit einem Blick hinter die Kulissen verfasst. Lies weiter, um zu erfahren, wie das Animationsteam die eindrucksvollen Landschaften, die komplexen Charaktere und die wunderschönen Bilder in „Die Eiskönigin 2“ erschaffen hat.