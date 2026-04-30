Der Teufel trägt Prada 2

Nachdem sie vor zwanzig Jahren in ihren ikonischen Rollen als Miranda, Andy, Emily und Nigel zu sehen waren, kehren Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci in 20th Century Studios’ „Der Teufel trägt Prada 2“ in die modischen Straßen von New York City und in die eleganten Büros des Runway-Magazins zurück. Die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Phänomens von 2006, das eine ganze Generation geprägt hat, wird von David Frankel inszeniert, das Drehbuch stammt von Aline Brosh McKenna. Produziert wurde der Film von Wendy Finerman, als Executive Producer fungieren Michael Bederman, Karen Rosenfelt und Aline Brosh McKenna.