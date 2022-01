Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi erweitert als neuer Superheld das Marvel Cinematic Universe und liefert in "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" spektakuläre Szenen ab – der herausragende Kämpfer zeichnet sich durch nahezu übermenschliche Ausdauer, Beweglichkeit und Reflexe aus. Als er in die Machenschaften einer mysteriösen Organisation verwickelt wird, ist Shang-Chi gezwungen, sich einer Vergangenheit zu stellen, die er hinter sich gelassen zu haben glaubte. Der Regisseur von "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" ist Destin Daniel Cretton, produziert wurde der Film von Kevin Feige und Jonathan Schwartz mit Louis D’Esposito, Victoria Alonso and Charles Newirth als ausführenden Produzenten. Das Drehbuch schrieben Dave Callaham, Destin Daniel Cretton und Andrew Lanham, basierend auf der Screen Story von Dave Callaham und Destin Daniel Cretton.