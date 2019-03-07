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Captain Marvel

12

2 Std. 4 Min.

7. März 2019

Abenteuer & Action, Science Fiction, Superhelden

Marvel Studios Captain Marvel ist ein Abenteuer aus einer bisher nicht gesehenen Ära in der Geschichte des Marvel Cinematic Universe. Es verfolgt die Reise von Carol Danvers (Brie Larson), auf der sie den jungen Agenten Nick Fury (Samuel L. Jackson) kennenlernt und schließlich zu einer der mächtigsten Heldinnen des Universums wird.

Einstufung: 12
Laufzeit: 2 Std. 4 Min.
Erscheinungsdatum: 7. März 2019

  • Regie

    Anna Boden, Ryan Fleck

  • Drehbuch

    Anna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet

  • Produzent

    Kevin Feige

  • Besetzung

    Brie Larson, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace

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