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Captain Marvel
Marvel Studios Captain Marvel ist ein Abenteuer aus einer bisher nicht gesehenen Ära in der Geschichte des Marvel Cinematic Universe. Es verfolgt die Reise von Carol Danvers (Brie Larson), auf der sie den jungen Agenten Nick Fury (Samuel L. Jackson) kennenlernt und schließlich zu einer der mächtigsten Heldinnen des Universums wird.
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RegieAnna Boden, Ryan Fleck
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DrehbuchAnna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet
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ProduzentKevin Feige
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BesetzungBrie Larson, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace