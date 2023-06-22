Elemental

Disney und Pixars neuster und originellster Animationshit „Elemental“ spielt in Element City – einem Ort an dem Feuer-, Wasser-, Erd- und Luftbewohner gemeinsam zusammenleben. Die Geschichte stellt Ember vor, eine taffe, schlagfertige und feurige junge Frau, deren Freundschaft mit einem lustigen, trotteligen Typen namens Wade ihre Überzeugungen über die Welt, in der sie leben, in Frage stellt. Regie: Peter Sohn ("Arlo & Spot", Kurzfilm: "Teilweise wolkig"), Produktion: Denise Ream ("Arlo & Spot", "Cars 2").