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Wish

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1 Std. 35 Min.

30. November 2023

Abenteuer & Action, Animation, Fantasy, Familie & Kinder

Walt Disney Animation Studios' "Wish" ist eine animierte Musical-Komödie, die das Publikum in das magische Königreich Rosas entführt, wo Asha, eine scharfsinnige Idealistin, einen Wunsch äußert, der so mächtig ist, dass er von einer kosmischen Kraft erhört wird – einem kleinen Ball mit grenzenloser Energie namens Stern. Gemeinsam stellen sich Asha und Stern einem schrecklichen Gegner – dem Herrscher von Rosas, König Magnifico – um ihre Gemeinschaft zu retten und zu beweisen, dass wunderbare Dinge geschehen können, wenn sich der Wille eines mutigen Menschen mit der Magie der Sterne verbindet.

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Laufzeit: 1 Std. 35 Min.
Erscheinungsdatum: 30. November 2023

  • Regie

    Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

  • Drehbuch

    Jennifer Lee, Allison Moore

  • Produzent

    Juan Pablo Reyes, Peter Del Vecho

  • Besetzung

    Patricia Meeden, Alexander Doering, Stefan Kaminski

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