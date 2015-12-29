Die Geschichte hinter „Dumbo“
Disney und der visionäre Regisseur Tim Burton bescheren uns eine brandneue Realverfilmung von „Dumbo“, eine Erweiterung der beliebten Geschichte, in der das Anderssein, Familienwerte und Träume gefeiert werden.
Dumbo – die Geschichte
Der Zirkus von Max Medici hat schon bessere Zeiten gesehen. Und auch das neugeborene Elefantenbaby mit den Riesenohren trägt nur weiter zum Gespött der Leute bei. Der abgehalfterte Zirkusstar Holt Farrier soll sich darum kümmern und das Problem aus der Welt schaffen. Doch als Holts Kinder Milly und Joe herausfinden, dass Dumbo mit seinen außergewöhnlichen Ohren fliegen kann, setzt nicht nur die angeschlagene Zirkustruppe all ihre Hoffnung in den kleinen Dickhäuter. Auch der Unternehmer V.A. Vandevere wittert eine Sensation und damit natürlich das große Geld und will Medici überreden, ihm den kleinen Dumbo als Attraktion für seinen Vergnügungspark „Dreamland“ zu verkaufen. An der Seite der charmanten Luftakrobatin Colette Marchant setzt Dumbo zum Höhenflug an – doch hinter den strahlenden Kulissen von Dreamland lauern dunkle Geheimnisse!
Dumbo – die Besetzung
Zur Starbesetzung gehören Golden Globe-Gewinner Colin Farrell, Golden Globe-Gewinner Michael Keaton, Emmy- und Golden Globe-Gewinner Danny DeVito sowie die mit dem BAFTA Award ausgezeichnete und für den Golden Globe nominierte Eva Green. Außerdem zu sehen sind die erstaunlichen Talente Roshan Seth, DeObia Oparei, Sharon Rooney und Douglas Reith.
Das Team hinter „Dumbo“
Das Kreativteam umfasst Kameramann Ben Davis („Guardians of the Galaxy“), den mit dem Academy Award ausgezeichneten Produktionsdesigner Rick Heinrichs („Star Wars: Die letzten Jedi“), die 4-fach mit Oscars prämierte Kostümbildnerin Colleen Atwood (Tim Burtons „Alice im Wunderland“), Cutter Chris Lebenzon („Alice im Wunderland“ und „Maleficent – Die dunkle Fee“) sowie den mit dem BAFTA Award ausgezeichneten Maskenbildner Paul Gooch („Alice im Wunderland“.) Das Drehbuch stammt von Ehren Kruger, der den Film zusammen mit Katterli Frauenfelder, Derek Frey („Frankenweenie“) und Justin Springer („Tron Legacy“) produziert. Als ausführender Produzent fungiert Nigel Gostelow. Regie führt Tim Burton.