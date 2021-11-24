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Encanto

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1 Std. 42 Min.

24. November 2021

Abenteuer, Animation, Fantasy, Familie & Kinder, Musical

ENCANTO erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie, den Madrigals, die versteckt in den Bergen Kolumbiens in einem magischen Haus in einer pulsierenden Stadt leben, an einem wundersamen, verzauberten Ort, dem Encanto. Die Magie des Encanto hat jeden in der Familie mit einer einzigartigen Gabe gesegnet, von Superkräften bis zu Heilkräften – jeden außer Mirabel. Doch ausgerechnet Mirabel, das einzige Familienmitglied ohne magische Fähigkeiten, erkennt, dass die Magie der Familie in Gefahr ist und nur durch sie gerettet werden kann. Der mit dem Emmy®, GRAMMY® und Tony Award® ausgezeichnete Komponist Lin-Manuel Miranda (VAIANA, HAMILTON) hat für ENCANTO neue, mitreißende Songs geschrieben. Regie führte Byron Howard (ZOOMANIA, RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT) zusammen mit Jared Bush (Co-Regie ZOOMANIA) und Charise Castro Smith als Co-Regisseurin (Drehbuch zu “The Death of Eva Sofia Valdez”). Das liebevolle und lustige Familienabenteuer wurde produziert vom Oscar®-prämierten Clark Spencer (ZOOMANIA, RALF REICHTS) mit Yvett Merino.

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Laufzeit: 1 Std. 42 Min.
Erscheinungsdatum: 24. November 2021

  • Regie

    Jared Bush, Byron Howard

  • Drehbuch

    Charise Castro Smith, Jared Bush

  • Produzent

    Yvett Merino, Clark Spencer

  • Besetzung

    Magdalena Turba, Monica Bielenstein, Nico Mamone, Tommy Morgenstern, Lo Rivera, Carolina Vera Squella, Cathlen Gawlich, Yvonne Greitzke, Viktor Neumann, Alvaro Soler, Artur Lacdao, Anita Hopt

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