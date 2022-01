Encanto

ENCANTO erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie, den Madrigals, die versteckt in den Bergen Kolumbiens in einem magischen Haus in einer pulsierenden Stadt leben, an einem wundersamen, verzauberten Ort, dem Encanto. Die Magie des Encanto hat jeden in der Familie mit einer einzigartigen Gabe gesegnet, von Superkräften bis zu Heilkräften – jeden außer Mirabel. Doch ausgerechnet Mirabel, das einzige Familienmitglied ohne magische Fähigkeiten, erkennt, dass die Magie der Familie in Gefahr ist und nur durch sie gerettet werden kann. Der mit dem Emmy®, GRAMMY® und Tony Award® ausgezeichnete Komponist Lin-Manuel Miranda (VAIANA, HAMILTON) hat für ENCANTO neue, mitreißende Songs geschrieben. Regie führte Byron Howard (ZOOMANIA, RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT) zusammen mit Jared Bush (Co-Regie ZOOMANIA) und Charise Castro Smith als Co-Regisseurin (Drehbuch zu “The Death of Eva Sofia Valdez”). Das liebevolle und lustige Familienabenteuer wurde produziert vom Oscar®-prämierten Clark Spencer (ZOOMANIA, RALF REICHTS) mit Yvett Merino.