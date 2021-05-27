Cruella

Oscar®-Gewinnerin Emma Stone („La La Land”) spielt die Titelrolle in Disneys „Cruella”, ein brandneuer Live-Action Spielfilm über die rebellischen frühen Tage einer der notorischsten - und notorisch ikonisch gekleideten - Schurkenfiguren der Kinogeschichte, die legendäre Cruella de Vil. „Cruella” spielt im London der 1970er Jahre inmitten der Punk-Rock-Revolution und folgt der jungen Trickbetrügerin Estella, einem cleveren und kreativen Mädchen, das entschlossen ist, sich mit seinen Designs einen Namen zu machen. Sie freundet sich an mit einem Paar junger Diebe, das ihren Appetit für Missetaten teilt, und zusammen schaffen sie es, sich ein Leben in den Straßen Londons aufzubauen. Eines Tages fällt ihr Spürsinn für Mode der Baronin von Hellman auf, einer Modelegende, vernichtend elegant und furchterregend gehoben, gespielt von der zweifachen Oscar®-Gewinnerin Emma Thompson („Wiedersehen in Howards End”, „Sinn und Sinnlichkeit”). Ihre Verbindung setzt jedoch eine Folge von Ereignissen und Offenbarungen in Gang, die Estella dazu bringen, ihre frevelhafte Seite zu ergreifen und zur lautstarken, eleganten und rachlüstigen Cruella zu werden. Disneys Produktion von „Cruella” wurde verfilmt unter der Regie von Craig Gillespie („I Tonya”), basierend auf einem Drehbuch von Dana Fox und Tony McNamara, einer Geschichte von Aline Brosh McKenna und Kelly Marcel & Steve Zissis. Produzenten waren Andrew Gunn („Freaky Friday”), Marc Platt („Mary Poppins' Rückkehr”) und Kristin Burr („Christopher Robin”), mit Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff und Glenn Close als verantwortlichen Produzenten. Die zweimalige Oscar®-Gewinnerin Jenny Beavan („Mad Max: Fury Road”, „Zimmer mit Aussicht”) kreierte als Kostümdesignerin die blendenden und einfallsreichen Kostüme, die ihr ganz eigenes Leben entfalten.