Stand: April 2022

Aktuelle Highlights auf Disney+

Auf Disney+ findest du für jede Stimmung genau das Richtige. Mit unbegrenzter Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star ist immer für Spannung gesorgt.

Erlebe aktuelle Neuerscheinungen, Disney+ Originals, zeitlose Klassiker und mehr. Exklusive Disney+ Originals wie Rot und Das Buch von Boba Fett sowie beliebte Favoriten, wie Encanto, Die Simpsons und The Walking Dead stehen zum Streamen und Downloaden bereit. Es gibt jede Woche neue Filme und Serien zu entdecken

Hier findest du alles von Cinderella, Die Schöne und das Biest, Arielle, die Meerjungfrau über Vaiana, Die Eiskönigin – Völlig unverfroren bis hin zu den Live-Action-Remakes von Der König der Löwen, Mulan und Aladdin. Neben diesen legendären Klassikern erwarten dich Hunderte von Serien, Kurzfilmen und Specials des Disney Channels, darunter Phineas und Ferb und DuckTales – Neues aus Entenhausen, sowie zeitlose Feelgood-Filme wie Mrs. Doubtfire – Das stachelige Hausmädchen, Kevin – Allein zu Haus und Sister Act – Eine himmlische Karriere.

Tauche ein ins Marvel Cinematic Universe mit Filmen, wie Captain Marvel, Black Panther und Guardians of the Galaxy oder der Serie Loki, dem Disney+ Original mit Tom Hiddleston. Dir steht eher der Sinn nach Star Wars? Dann kannst du die Skywalker Saga mit allen neun Filmen der drei Trilogien, dem Disney+ Original The Mandalorian sowie der vollständigen Sammlung von Star Wars: The Clone Wars noch einmal von Anfang an erleben.

Des Weiteren empfehlen wir dir den OSCAR®-Sieger Free Solo sowie The World According to Jeff Goldblum von National Geographic, den Pixar-Film Findet Dorie, Avatar – Aufbruch nach Pandora sowie Ice Age.