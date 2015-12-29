Alles, was du über „Captain Marvel“ wissen musst

Die Besetzung von „Captain Marvel“

Um eine brandneue Superheldin auf die große Leinwand zu bringen, musste eine Schauspielerin gefunden werden, die nahtlos ins MCU passt und dessen mächtigste Kraft verkörpern konnte. Die Wahl fiel auf Oscar-Preisträgerin Brie Larson.

„Als wir erfahren haben, dass Brie Larson daran interessiert sein könnte, ins MCU einzutreten, haben wir ihr die Idee für den Film vorgestellt“, erinnert sich Marvel Studios President Kevin Feige. „Sie erwies sich als großer Fan der Figur in den Comics, und es war eines der Highlights meiner Karriere bei Marvel, sie bei der Comic-Con vorstellen zu können.“

„Diese Filme sind Teil dessen, was unsere Kultur prägt, wer wir sind, welche Moralvorstellungen wir schätzen. Es ist unglaublich“, meint Larson. „Ich glaube, das volle Ausmaß ihrer Bedeutung für den kulturellen Zeitgeist habe ich erst verstanden, als angekündigt wurde, dass ich Captain Marvel spielen würde. Allmählich wird mir die gesamte Tragweite des Ganzen bewusst.“