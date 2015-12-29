Alles, was du über „Captain Marvel“ wissen musst
Dieses Frühjahr kehren wir in die 90er zurück – mit „Captain Marvel“, dem ersten Film im Marvel Cinematic Universe eine weibliche Superheldin als Hauptfigur in den Mittelpunkt stellt: Oscar®-Preisträgerin Brie Larson als Carol Danvers alias CAPTAIN MARVEL.
Bevor der mit Spannung erwartete Film ins Kino kommt, findest du hier alles über die Charaktere, die Geschichte und die Macher hinter „Captain Marvel“.
Eine neue Heldin hebt ab
Trotz der großen Auswahl an Comicgeschichten und kraftvollen Charakteren, zeigt dieser Film, warum Captain Marvel für das gesamte MCU so wichtig ist. Zu Beginn besitzt Larsons einzigartige Figur bereits ihre Kräfte, aber keinerlei Erinnerung an ihre Vergangenheit auf der Erde als Carol Danvers.
„Zu Beginn des Films kämpft Captain Marvel auf der Seite der Kree im Kree-Skrull-Krieg. Sie hat keinerlei Erinnerung an ihr Leben als Mensch“, verrät der ausführende Produzent Jonathan Schwartz OhMyDisney. „Im Film geht es gewissermaßen darum, wie sie im Verlauf des Abenteuers wieder auf der Erde landet und erkennt, dass sie menschliche Ursprünge hat, die mit wesentlich größeren Aspekten dieses Kriegs verknüpft sind. Es ist also in vielerlei Hinsicht eine klassische Marvel Ursprungsgeschichte, nur rückwärts erzählt.“
Die Besetzung von „Captain Marvel“
Um eine brandneue Superheldin auf die große Leinwand zu bringen, musste eine Schauspielerin gefunden werden, die nahtlos ins MCU passt und dessen mächtigste Kraft verkörpern konnte. Die Wahl fiel auf Oscar-Preisträgerin Brie Larson.
„Als wir erfahren haben, dass Brie Larson daran interessiert sein könnte, ins MCU einzutreten, haben wir ihr die Idee für den Film vorgestellt“, erinnert sich Marvel Studios President Kevin Feige. „Sie erwies sich als großer Fan der Figur in den Comics, und es war eines der Highlights meiner Karriere bei Marvel, sie bei der Comic-Con vorstellen zu können.“
„Diese Filme sind Teil dessen, was unsere Kultur prägt, wer wir sind, welche Moralvorstellungen wir schätzen. Es ist unglaublich“, meint Larson. „Ich glaube, das volle Ausmaß ihrer Bedeutung für den kulturellen Zeitgeist habe ich erst verstanden, als angekündigt wurde, dass ich Captain Marvel spielen würde. Allmählich wird mir die gesamte Tragweite des Ganzen bewusst.“
Die Nebenrollen
Während die Titelfigur für viele vielleicht neu ist, gibt es bei dem actiongeladenen Abenteuer ein Wiedersehen mit einigen vertrauten Gesichtern. Nick Fury (Samuel L. Jackson) kehrt nach einem kurzen Cameo-Auftritt im Abspann von „Avengers: Infinity War“ zurück, allerdings völlig anders als der Nick Fury, den wir bisher kennen.
Samuel L. Jackson hat Andeutungen darauf fallen gelassen, was wir erfahren könnten, unter anderem „möglicherweise, was mit seinem Auge passiert ist.“ Jackson weiter: „Man erfährt, dass er eine Familie hat, die erwähnt wird. Es gibt eine Hintergrundgeschichte, die noch nicht behandelt wurde, woher er kommt und was er getan hat. Bei manchen Gelegenheiten reagiert er durchaus menschlich mit Angst und Ehrfurcht, bis er lernt, seine Emotionen auf andere Weise zu kontrollieren.“
Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Agent Coulson (Clark Gregg) sowie Ronan (Lee Pace) und Korath (Djimon Hounsou) aus „Guardians of the Galaxy“ (2014).
Verbündete und die Starforce
Während Danvers darum kämpft, ihre verlorenen Erinnerungen zurückzuerlangen, regt sich etwas in ihr, als sie mit ihrer loyalen Freundin Maria Rambeau wiedervereint wird, einer ehemaligen Kollegin aus ihrer Zeit als Testpilotin für Kampfjets. Schauspielerin Lashana Lynch erklärt die spezielle Dynamik zwischen den beiden und die Auswirkungen so: „Mit Freunden teilt man eine bestimmte Energie, die man sonst nirgendwo findet, und bei [Captain Marvel] blitzt dieses Gefühl auf. Erst durch Gespräche und [Rambeau], die ihr etwas über sich selbst erzählt, kommt schließlich alles zu ihr zurück.“
Die Kree führen seit Jahrhunderten Krieg gegen eine andere außerirdische Rasse, die Skrull, und Jude Law übernahm die Rolle des Starforce-Befehlshabers der Kree. „Vor diesem Film hat es sich irgendwie angefühlt, als wäre da seit Jahren eine Party im Gange, deren Gäste man alle kennt und bewundert, und auf einmal wird einem klar, dass man selbst noch nie eingeladen worden ist“, sagt Law. „ Es fühlt sich gut an, eine Einladung bekommen zu haben, und es ist der totale Nervenkitzel, an den Dingen mitzuwirken, die ich bewundere.“
Die mächtigste Heldin der Erde
Angesichts der zahlreichen Figuren im MCU gibt es eine breite Palette an Superhelden, denen man einen eigenen Film hätte widmen können. In Jacksons Augen jedoch war Captain Marvel die perfekte Wahl. „Sie ist für jemanden mit besonderen Kräften so ziemlich die stärkste Figur. Wie man in ,Infinity War‘ gesehen hat, stehen die Chancen gerade richtig, richtig schlecht. Wir wissen jetzt also, dass etwas genauso Mächtiges wie Thanos nötig ist, und an einer Stelle erfährt man, wie mächtig und wozu sie fähig ist.“