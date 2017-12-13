Wir sind der Meinung, dass Luke Skywalkers Worte im letzten Trailer die Erwartungen für den neuen Film perfekt beschreibt. Diese Woche startet endlich die lange erwartete neue Folge der Star Wars Saga.

Entweder wirst du wie wir, mit dem Lichtwert in der Hand, bereits an Mitternacht im Kino gesessen sein oder du wartest geduldig wie ein echter Jedi bis zum Wochenende. Eines ist allerdings klar: Du willst definitiv den Film nicht verpassen.

Schau den Trailer und Behind-the-Scenes-Inhalte oder stöbere durch die Star Wars Fanartikel auf unserer Star Wars: Die letzten Jedi Website.