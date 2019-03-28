Dumbo (2019)

Von Disney und Regisseur Tim Burton – das große Realfilm-Abenteuer Dumbo, basierend auf dem geliebten Klassiker, in dem Andersartigkeit gefeiert, Familienbande geschätzt und Träume wahr werden. Ein Zirkus in der Krise feiert mit einem fliegenden Baby-Elefanten ein sagenhaftes Comeback samt neuem Investor – doch wie sich zeigt, verbergen sich hinter dessen neuen Plänen dunkle Geheimnisse.