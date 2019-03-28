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Dumbo (2019)

6

1 Std. 52 Min.

28. März 2019

Abenteuer, Familie, Fantasy

Von Disney und Regisseur Tim Burton – das große Realfilm-Abenteuer Dumbo, basierend auf dem geliebten Klassiker, in dem Andersartigkeit gefeiert, Familienbande geschätzt und Träume wahr werden. Ein Zirkus in der Krise feiert mit einem fliegenden Baby-Elefanten ein sagenhaftes Comeback samt neuem Investor – doch wie sich zeigt, verbergen sich hinter dessen neuen Plänen dunkle Geheimnisse.

Einstufung: 6
Laufzeit: 1 Std. 52 Min.
Erscheinungsdatum: 28. März 2019

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