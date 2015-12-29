Der Nussknacker und die vier Reiche: Entdecke die Reiche
Jedes Jahr an Weihnachten erfreuen sich unzählige Familien an dem Geschichtenklassiker „Der Nussknacker“. In diesem Jahr gibt es die Möglichkeit, dir eine brandneue Verfilmung anzusehen und dich auf ein fantastisches Abenteuer zu begeben – hinein in eine Welt, die nicht nur voller Magie und Majestäten, sondern auch voller Mäuse ist.
Der Nussknacker und die vier Reiche wurde mit Starbesetzung gedreht, u.a. mit Mackenzie Foy in der Rolle von Clara, einem neugierigen und einfallsreichen Mädchen. Als ihrer Familie das erste Weihnachtsfest seit dem Tod der Mutter bevorsteht, geht Clara ohne es zu wollen auf eine Reise. Ziel dieser Reise ist es, einen Schlüssel zu finden, der einer aus den Fugen geratenen Welt Stabilität und Harmonie zurückgeben kann.
Mit Hilfe eines geheimnisvollen goldenen Fadens betritt Clara eine Parallelwelt, in der vier Reiche bestehen. Bevor der Film in die Kinos kommt, gewähren wir dir als Appetithappen vorab einen Einblick ...
Concept Art des Königspalasts aus Disneys Der Nussknacker und die vier Reiche
Der Palast
Bevor die Orte des Geschehens in die vier Reiche verlegt werden, ist der Palast der Hauptschauplatz des Films und der Ort, an dem alle Reiche miteinander verknüpft sind. Als erholsame Abwechslung zu den Palästen in anderen Märchenklassikern wurde sein Baustil stark an Design und Architektur Russlands angelehnt.
Im Inneren des Palasts befindet sich der Thronsaal, von dem aus man Blick auf jedes einzelne Reich hat. Um Eintritt zu erhalten, muss Clara an den Palastwachen Cavalier (Omid Djalili) und Harlequin (Jack Whitehall) vorbei. Diese laufen jedoch tendenziell eher vor Gefahren davon als sich diesen zu stellen.
Concept Art des Blumenlands aus Disneys Der Nussknacker und die vier Reiche
Das Blumenland
Das erste fantastische Reich ist das Blumenland, Heimat von Imkern und Bauern, die Blumen züchten und Weizen anbauen.
Die Gestaltung dieses Reichs ist inspiriert von holländischen Windmühlen und südenglischen Dörfern. Das Reich ist üppig mit Blumen, Früchten und Gemüsen gesegnet und wird von Hawthorne, dem Blumenkönig (Eugenio Derbez) regiert. Gefühlsüberschwänglich, farbenprächtig und voller Begeisterung bereitet der konfliktscheue Hawthorne Clara einen herzlichen, pompösen und feierlichen Empfang.
Concept Art des Schneeflockenlands aus Disneys Der Nussknacker und die vier Reiche
Das Schneeflockenland
Als Heimat von Politikern, Eisherstellern und Bergleuten gleicht dieses Reich einem gigantischen Eishotel mit einem Transportsystem, dessen wichtigste Verkehrsmittel von Hirschen gezogene Schlitten sind. Shiver (Richard E. Grant), der dieses Reich regiert, ist ein Gentleman mit guten Manieren und weitaus freundlicher, als sein frostiges Äußeres dies vermuten lässt.
Concept Art des Naschwerklands aus Disneys Der Nussknacker und die vier Reiche
Das Naschwerkland
Dieses Reich ist der Traum aller Süßigkeitenliebhaber. Es gibt dort Mauern aus Nougat, Dachziegeln aus Schokolade und Buntglasfenster aus Hartkaramellen.
Prägend für dieses Land ist die Zuckerfee (Keira Knightley) mit ihrem Kleid aus Zuckerkristallen. Als Regentin des Reichs und auch als Freundin von Claras verstorbener Mutter heißt sie Clara warmherzig willkommen und macht sie zum Ehrengast eines prachtvollen Festumzugs.
Ein viertes Reich
Es gibt etwas, das die Bewohner dieser drei Reiche, die vor farbenfrohen Charakteren und einzigartigen Dekoren nur so sprühen, eint – die Angst vor dem unheilvollen vierten Reich. In diesem einst für seine Vergnügungen bekannten Land mit seinem verlassenen Karussell und vergessenen Festplatz endete ein heftiger Machtkampf mit der Verbannung des damaligen Regenten. Mit glutrotem Haar, dem einer zersprungenen Puppe ähnelnden Gesicht und Hundertschaften von Mäusen herrscht Mutter Ingwer (Helen Mirren) als finstere Tyrannin, der sich Clara entgegen stellen muss.