Der Nussknacker und die vier Reiche: Entdecke die Reiche

Jedes Jahr an Weihnachten erfreuen sich unzählige Familien an dem Geschichtenklassiker „Der Nussknacker“. In diesem Jahr gibt es die Möglichkeit, dir eine brandneue Verfilmung anzusehen und dich auf ein fantastisches Abenteuer zu begeben – hinein in eine Welt, die nicht nur voller Magie und Majestäten, sondern auch voller Mäuse ist.

Der Nussknacker und die vier Reiche wurde mit Starbesetzung gedreht, u.a. mit Mackenzie Foy in der Rolle von Clara, einem neugierigen und einfallsreichen Mädchen. Als ihrer Familie das erste Weihnachtsfest seit dem Tod der Mutter bevorsteht, geht Clara ohne es zu wollen auf eine Reise. Ziel dieser Reise ist es, einen Schlüssel zu finden, der einer aus den Fugen geratenen Welt Stabilität und Harmonie zurückgeben kann.



Mit Hilfe eines geheimnisvollen goldenen Fadens betritt Clara eine Parallelwelt, in der vier Reiche bestehen. Bevor der Film in die Kinos kommt, gewähren wir dir als Appetithappen vorab einen Einblick ...