The Fantastic Four: First Steps

In einer farbenfrohen, retro-futuristischen und von den 1960ern inspirierten Welt treffen wir in Marvel Studios’ “The Fantastic Four: First Steps” auf Marvels First Family, Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Die Unsichtbare (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Die Menschliche Fackel (Joseph Quinn) und Ben Grimm/Das Ding (Ebon Moss-Bachrach), die sich ihrer bisher größten Herausforderung stellen müssen. Gezwungen, ihre Rolle als Helden und den Zusammenhalt ihrer Familie in Einklang zu bringen, müssen sie die Erde gegen den unbändigen Weltraumgott Galactus (Ralph Ineson) und seine geheimnisvolle Vorbotin Silver Surfer (Julia Garner) verteidigen. Als wäre Galactus' Plan, den gesamten Planeten mit allen darauf lebenden Wesen zu verschlingen, nicht schon schlimm genug, wird die Situation für die Fantastic Four auch noch sehr persönlich. In dem Action-Abenteuer spielen außerdem Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne und Sarah Niles mit. Regie führt Matt Shakman, Producer ist Kevin Feige und Executive Producer sind Louis D'Esposito, Grant Curtis und Tim Lewis. Marvel Studios' „The Fantastic Four: First Steps“ kommt am 24. Juli 2025 in die Kinos.