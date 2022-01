Christopher Robin

In dieser herzerwärmenden Geschichte von Disney ist Christopher Robin, der als Junge unzählige Abenteuer im Hundertmorgenwald erlebt hatte, erwachsen und verloren. Jetzt liegt es an den liebenswerten Plüschtieren Winnie Puuh,Tigger, Ferkel und den anderen, ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen und ihn an die endlosen Kindheitstage des Staunens und der Fantasie zu erinnern, in denen Nichtstun das allerbeste Irgendwas war.