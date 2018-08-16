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Christopher Robin
In dieser herzerwärmenden Geschichte von Disney ist Christopher Robin, der als Junge unzählige Abenteuer im Hundertmorgenwald erlebt hatte, erwachsen und verloren. Jetzt liegt es an den liebenswerten Plüschtieren Winnie Puuh,Tigger, Ferkel und den anderen, ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen und ihn an die endlosen Kindheitstage des Staunens und der Fantasie zu erinnern, in denen Nichtstun das allerbeste Irgendwas war.
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RegieMarc Forster
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DrehbuchAlex Ross Perry, Tom McCarthy, Allison Schroeder
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ProduzentBrigham Taylor, Kristin Burr
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BesetzungEwan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies, Ronke Adekoluejo, Adrian Scarborough