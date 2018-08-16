* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab 6,99 € pro Monat

* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab EUR 10,99 pro Monat

* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab CHF 9.90 pro Monat

Christopher Robin

0

1 Std. 44 Min.

16. August 2018

Drama, Familie, Fantasy

In dieser herzerwärmenden Geschichte von Disney ist Christopher Robin, der als Junge unzählige Abenteuer im Hundertmorgenwald erlebt hatte, erwachsen und verloren. Jetzt liegt es an den liebenswerten Plüschtieren Winnie Puuh,Tigger, Ferkel und den anderen, ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen und ihn an die endlosen Kindheitstage des Staunens und der Fantasie zu erinnern, in denen Nichtstun das allerbeste Irgendwas war.

Einstufung: 0
Laufzeit: 1 Std. 44 Min.
Erscheinungsdatum: 16. August 2018

  • Regie

    Marc Forster

  • Drehbuch

    Alex Ross Perry, Tom McCarthy, Allison Schroeder

  • Produzent

    Brigham Taylor, Kristin Burr

  • Besetzung

    Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Oliver Ford Davies, Ronke Adekoluejo, Adrian Scarborough

Weitere Filme

Folge Disney auf:

Facebook
Instagram
X.com
Youtube