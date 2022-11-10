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Black Panther: Wakanda Forever

12

2 Std. 43 Min.

10. November 2022

Abenteuer & Action, Science Fiction, Superhelden

In Marvel Studios' BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER kämpfen Königin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) und die Dora Milaje (u.a. Florence Kasumba) nach dem Tod von König T'Challa darum, ihre Nation vor intervenierenden Weltmächten zu schützen. Die Wakandaner nehmen ihr nächstes Kapitel in Angriff und die Helden müssen sich zusammenschließen, um mit Hilfe von Elitekriegerin Nakia (Lupita Nyong'o) und Everett Ross (Martin Freeman) einen neuen Weg für das Königreich Wakanda zu beschreiten. Neben Tenoch Huerta als Namor, dem König einer verborgenen Unterwassernation, sind außerdem Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena und Alex Livanalli zu sehen.

Einstufung: 12
Laufzeit: 2 Std. 43 Min.
Erscheinungsdatum: 10. November 2022

  • Regie

    Kevin Feige

  • Produzent

    Kevin Feige, Nate Moore

  • Besetzung

    Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett, Tenoch Huerta Mejía, Winston Duke, Martin Freeman, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Alex Livanalli, Mabel Cadena

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