Der König der Löwen

Disney’s “Der König der Löwen” begibt sich unter der Regie von Jon Favreau in die afrikanische Savanne, in der ein künftiger König geboren wird. Simba vergöttert seinen Vater König Mufasa und nimmt sein eigenes königliches Schicksal voll und ganz an. Doch nicht jeder im Königreich feiert die Ankunft des neuen Jungen. Scar – Mufasas Bruder und früherer Thronfolger – hat seine eigenen Pläne. Verrat, Tragödie und Drama durchziehen den Kampf um den Königsfelsen und führen letzten Endes zu Simbas Verbannung. Mit Hilfe von zwei neuen und neugierigen Freunden muss Simba alleine groß werden und zurückerobern, was ihm zusteht. Unter Verwendung von zukunftsweisenden Filmtechniken erweckt Disney’s “Der König der Löwen” die lieb gewonnenen Figuren auf eine nie dagewesene Art zum Leben.