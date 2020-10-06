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Mulan (2020)
Die gefeierte Filmemacherin Niki Caro erweckt die epische Geschichte von Chinas legendärer Kriegerin in Disneys MULAN zum Leben. Eine furchtlose junge Frau setzt aus Liebe zu ihrer Familie und ihrem Land alles aufs Spiel, um eine der größten chinesischen Kriegerinnen aller Zeiten zu werden. Als der Kaiser von China ein Dekret erlässt, das besagt, dass sich ein Mann aus jeder Familie dem Kaiserlichen Heer verpflichten und das Land gegen Eindringlinge aus dem Norden verteidigen muss, geht Hua Mulan, die älteste Tochter eines angesehenen Kriegers, anstelle ihres kriegsversehrten Vaters. Als Mann verkleidet muss Hua Mulan, die sich nunmehr Hua Jun nennt, viele Hindernisse überwinden, Prüfungen bestehen und sowohl eine innere Stärke entwickeln und sie sich zu Nutze machen als auch ihr wahres Potential erkennen. Es ist eine monumentale Reise, die aus ihr eine angesehene Kriegerin macht und durch die sie sich den Respekt eines dankbaren Volks – und eines stolzen Vaters – verdient.
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RegieNiki Caro
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DrehbuchRick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek, Elizabeth Martin
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ProduzentChris Bender, Jake Weiner, Jason T. Reed
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BesetzungYifei Liu, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei Pei, Xana Tang, Ron Yuan, Jun Yu, Chen Tang, Doua Moua, Jimmy Wong, Nelson Lee, Hoon Lee, Crystal Rao, Elena Askin, Vincent Feng