Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers (Episode IX)

Lucasfilm und Regisseur J.J. Abrams tun sich erneut zusammen, um die Zuschauer mit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers auf eine epische Reise in eine weit, weit entfernte Galaxis mitzunehmen. Erleben Sie den fesselnden Abschluss der bahnbrechenden Skywalker-Saga, in dem neue Legenden geboren werden und die entscheidende Schlacht um die Freiheit noch bevorsteht.