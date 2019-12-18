* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab 6,99 € pro Monat
* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab EUR 10,99 pro Monat
* Abo erforderlich | Abo-Optionen schon ab CHF 9.90 pro Monat
Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers (Episode IX)
Lucasfilm und Regisseur J.J. Abrams tun sich erneut zusammen, um die Zuschauer mit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers auf eine epische Reise in eine weit, weit entfernte Galaxis mitzunehmen. Erleben Sie den fesselnden Abschluss der bahnbrechenden Skywalker-Saga, in dem neue Legenden geboren werden und die entscheidende Schlacht um die Freiheit noch bevorsteht.
-
RegieJ.J. Abrams
-
DrehbuchDerek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, J.J. Abrams
-
ProduzentKathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan
-
BesetzungCarrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid, Billy Dee Williams, Greg Grunberg, Shirley Henderson, Billie Lourd, Dominic Monaghan