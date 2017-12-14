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Star Wars: Die letzten Jedi
Die Star Wars Saga geht weiter. In einem epischen Abenteuer lüften Helden aus Das Erwachen der Macht und galaktische Legenden Mysterien der Macht und enthüllen Erschütterndes aus der Vergangenheit.
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RegieRian Johnson
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DrehbuchRian Johnson
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ProduzentKathleen Kennedy, Ram Bergman
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BesetzungMark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels