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Star Wars: Die letzten Jedi

12

2 Std. 32 Min.

14. Dezember 2017

Abenteuer & Action, Science Fiction

Die Star Wars Saga geht weiter. In einem epischen Abenteuer lüften Helden aus Das Erwachen der Macht und galaktische Legenden Mysterien der Macht und enthüllen Erschütterndes aus der Vergangenheit.

Einstufung: 12
Laufzeit: 2 Std. 32 Min.
Erscheinungsdatum: 14. Dezember 2017

  • Regie

    Rian Johnson

  • Drehbuch

    Rian Johnson

  • Produzent

    Kathleen Kennedy, Ram Bergman

  • Besetzung

    Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels

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