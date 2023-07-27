Geistervilla

Unter der Regie von Justin Simien versammelt sich in diesem Film ein hochkarätiges Schauspielensemble mit LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon und Dan Levy sowie Jamie Lee Curtis und Jared Leto. Inspiriert von der klassischen Vergnügungspark-Attraktion geht es in GEISTERVILLA um eine Mutter und ihren Sohn, die eine bunte Truppe sogenannter spiritueller Experten anheuern, um ihr Zuhause von übernatürlichen Hausbesetzern zu befreien. Als Produzenten zeichnen Dan Lin und Jonathan Eirich verantwortlich, Nick Reynolds und Tom Peitzman fungieren als ausführende Produzenten.