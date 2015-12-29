Großartige Geschichten ein Leben lang
Die Disney+ Gutscheinkarten kannst Du für ein Monats - oder Jahresabo einlösen. Das ideale Geschenk für Familie, Freunde oder für Dich selbst.
Wo gibt es die Gutscheinkarten?
Unsere Disney+ Geschenkkarten kannst Du entweder unter https://www.disneyplus.com/de-de/welcome/gift-card oder jetzt deutschlandweit im Handel kaufen (z.B. bei REWE, Penny, MediaMarkt, Saturn, Edeka, Rossmann, etc.).
Was für eine Abo-Option bekomme ich beim Kauf der Disney+ Gutscheinkarte?
Beim Kauf der Disney+ Gutscheinkarte kannst du diese für ein Monats - oder Jahresabo einlösen.
Die Disney+ Gutscheinkarte einlösen:
Disney+ Geschenkkarten können für ein neues oder bestehendes Monats- oder Jahresabo von Disney+ verwendet werden, das direkt von Disney in Rechnung gestellt wird.
Neuer Abonnent
Wenn du noch kein Disney+ Abonnement hast, wirst du beim Einlösen deiner Geschenkkarte oder Code für Disney+ aufgefordert, ein solches zu erstellen. Folge den nachstehenden Schritten, um dein neues Disney+ Abonnement mit einer Geschenkkarte / Code einzurichten:
- Besuche Disney+ Geschenkkarte
- Gib die Geschenkkartennummer und den Sicherheitscode ein und wähle dann GUTHABEN ÜBERPRÜFEN
- Du siehst den Wert der Geschenkkarte und kannst WEITER wählen
- Wenn du eine Disney+ Geschenkkarte einlöst, wird das gesamte Guthaben auf dein Abonnement angerechnet
- Gib die E-Mail-Adresse ein, die du für dein Disney+ Konto verwenden möchtest, und wähle WEITER
- Wähle ein Passwort und wähle WEITER
- Wähle dein gewünschtes Disney+ Abo
- Überprüfe die Details deiner Bestellung und den Nutzungsvertrag und wähle JETZT ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN
Bestehender Abonnent
Als bestehender Disney+ Abonnent kannst du die nachstehenden Schritte befolgen, um einen Disney+ Geschenkgutschein / Code für dein Abonnement einzulösen:
- Besuche Disney+ Geschenkkarte
- Gib die Geschenkkartennummer und den Sicherheitscode ein und wähle dann GUTHABEN ÜBERPRÜFEN
- Du siehst den Wert der Geschenkkarte und kannst WEITER wählen
- Wenn du eine Disney+ Geschenkkarte einlöst, wird das gesamte Guthaben auf dein Abonnement angerechnet
- Gib die mit deinem Disney+ Konto verbundene E-Mail-Adresse ein und wähle WEITER
- Gib dein Disney+ Passwort ein und wähle EINLOGGEN
- Überprüfe die Details deiner Bestellung und wähle JETZT ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN
Benutzer, die eine Gutscheinkarte und/oder ein Aktionsangebot ohne Rechnungsstellung nutzen, sowie Benutzer, bei denen die Abrechnung über einen Dritten erfolgt, sind von der Einlösung ausgeschlossen. Wenn du dein von Disney in Rechnung gestelltes Abonnement über den Wert deiner Geschenkkarten-Gutschrift hinaus fortsetzen möchtest, musst du ein Zahlungsmittel hinzufügen.
Einlösbar nur in Deutschland. Ab 18+.
Mehr Informationen findest du in unserem Hilfe-Center.
Warum du Disney+ verschenken solltest?
Kleine Karte, große Geschichten. Mit einem Disney+ Abo schenkst Du großartige Abenteuer, herzerwärmende Erzählungen, atemberaubende Bilder und spannende Unterhaltung. Genieße die neuesten Blockbuster, exklusive Original Produktionen und jede Menge Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu und mehr. Binge außerdem alle Deine Lieblingsserien wie Grey's Anatomy, Modern Family, Die Simpsons, Family Guy oder auch The Rookie.
Alle Serien- und Film-Highlights sowie unsere aktuellsten Neuerscheinungen findest Du in diesem Artikel.
Die besten Geschichten, alle an einem Ort
Mit der Disney+ Gutscheinkarte kannst du 3, 6 oder 12 Monate die beste Unterhaltung genießen. Ein ideales Geschenk an dich oder deine Freunde.
Die Disney+ Gutscheinkarte einlösen:
- Disney+ Geschenkkarte bei einem ausgewählten Retailer kaufen
- disneyplus.epayworldwide.com aufrufen und Code und E-Mail-Adresse angeben
- Disney+ Code per E-Mail erhalten
- Disney+ Code auf disneyplus.com/redeem einlösen und Abo abschließen
- Die besten Filme und Serien auf Disney+ streamen
Kunden mit bestehendem Disney+ Abo können den Code erst nach Ablauf ihres bestehenden Abo-Zeitraums verwenden. Einlösbar nur in Österreich und ab 18 Jahren.
Mehr Informationen findest du in unserem Hilfe-Center.
Was für eine Abo-Option bekomme ich beim Kauf der Disney+ Gutscheinkarte?
Beim Kauf der Disney+ Gutscheinkarte bekommst Du ein "Disney+ Standard-Abo" ohne Werbung für 3, 6 oder 12 Monate.
- Bis zu 2 verschiedene Inhalte auf 2 verschiedenen Geräten gleichzeitig streamen
- Unbegrenzte Downloads auf bis zu 10 Geräten
- Kindersicherung für familienfreundliches Streamen inkl. Altersfreigabe-Einstellungen und PIN-geschützten Profilen
- Streaming in 1080p Full HD Qualität
Die besten Geschichten, alle an einem Ort
Mit der Disney+ Gutscheinkarte kannst du 3, 6 oder 12 Monate die beste Unterhaltung geniessen mit dem Disney+ Premium-Abo. Ein ideales Geschenk an dich oder deine Freunde.
Die Disney+ Gutscheinkarte einlösen:
- Disney+ Geschenkkarte bei einem ausgewählten Retailer kaufen
- disneyplus.epayworldwide.com aufrufen und Code und E-Mail-Adresse angeben
- Disney+ Code per E-Mail erhalten
- Disney+ Code auf disneyplus.com/redeem einlösen und Abo abschliessen
- Die besten Filme und Serien auf Disney+ streamen
Kunden mit bestehendem Disney+ Abo können den Code erst nach Ablauf ihres bestehenden Abo-Zeitraums verwenden. Einlösbar nur in Schweiz und ab 18 Jahren.
Mehr Informationen findest du in unserem Hilfe-Center.
Was für eine Abo-Option bekomme ich beim Kauf der Disney+ Gutscheinkarte?
Beim Kauf der Disney+ Gutscheinkarte bekommst Du ein "Disney+ Premium-Abo" für 3, 6 oder 12 Monate.
- Bis auf 4 verschiedenen Geräten gleichzeitig streamen
- Unbegrenzte Downloads auf bis zu 10 Geräten
- Kindersicherung für familienfreundliches Streamen inkl. Altersfreigabe-Einstellungen und PIN-geschützten Profilen
- Streaming in 4K UHD und HDR Qualität
Wo gibt es die Gutscheinkarten?
Unsere Disney+ Geschenk-Karten findest Du jetzt im Handel (z.B. bei Billa, MediaMarkt, dm, Libro, Penny, Saturn, Müller, Jet, etc.) oder online.
Warum du Disney+ verschenken solltest?
Kleine Karte, große Geschichten. Mit einem Disney+ Abo schenkst Du großartige Abenteuer, herzerwärmende Erzählungen, atemberaubende Bilder und spannende Unterhaltung. Genieße die neuesten Blockbuster, exklusive Original Produktionen und jede Menge Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu und mehr. Binge außerdem alle Deine Lieblingsserien wie Grey's Anatomy, Modern Family, Die Simpsons, Family Guy oder auch The Rookie.
Alle Serien- und Film-Highlights sowie unsere aktuellsten Neuerscheinungen findest Du in diesem Artikel.
Wo gibt es die Gutscheinkarten?
Unsere Disney+ Geschenk-Karten findest Du jetzt im Handel (z.B. bei Valora, MediaMarkt, Müller, etc.) oder online.
Warum du Disney+ verschenken solltest?
Kleine Karte, grosse Geschichten. Mit einem Disney+ Abo schenkst Du grossartige Abenteuer, herzerwärmende Erzählungen, atemberaubende Bilder und spannende Unterhaltung. Geniesse die neuesten Blockbuster, exklusive Original Produktionen und jede Menge Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu und mehr. Binge ausserdem alle Deine Lieblingsserien wie Grey's Anatomy, Modern Family, Die Simpsons, Family Guy oder auch The Rookie.
Alle Serien- und Film-Highlights sowie unsere aktuellsten Neuerscheinungen findest Du in diesem Artikel.