Großartige Geschichten ein Leben lang

Die Disney+ Gutscheinkarten kannst Du für ein Monats - oder Jahresabo einlösen. Das ideale Geschenk für Familie, Freunde oder für Dich selbst.

Wo gibt es die Gutscheinkarten?

Unsere Disney+ Geschenkkarten kannst Du entweder unter https://www.disneyplus.com/de-de/welcome/gift-card oder jetzt deutschlandweit im Handel kaufen (z.B. bei REWE, Penny, MediaMarkt, Saturn, Edeka, Rossmann, etc.).

Was für eine Abo-Option bekomme ich beim Kauf der Disney+ Gutscheinkarte?

Beim Kauf der Disney+ Gutscheinkarte kannst du diese für ein Monats - oder Jahresabo einlösen.

Die Disney+ Gutscheinkarte einlösen:

Disney+ Geschenkkarten können für ein neues oder bestehendes Monats- oder Jahresabo von Disney+ verwendet werden, das direkt von Disney in Rechnung gestellt wird.

Neuer Abonnent

Wenn du noch kein Disney+ Abonnement hast, wirst du beim Einlösen deiner Geschenkkarte oder Code für Disney+ aufgefordert, ein solches zu erstellen. Folge den nachstehenden Schritten, um dein neues Disney+ Abonnement mit einer Geschenkkarte / Code einzurichten:

Besuche Disney+ Geschenkkarte Gib die Geschenkkartennummer und den Sicherheitscode ein und wähle dann GUTHABEN ÜBERPRÜFEN Du siehst den Wert der Geschenkkarte und kannst WEITER wählen Wenn du eine Disney+ Geschenkkarte einlöst, wird das gesamte Guthaben auf dein Abonnement angerechnet Gib die E-Mail-Adresse ein, die du für dein Disney+ Konto verwenden möchtest, und wähle WEITER Wähle ein Passwort und wähle WEITER Wähle dein gewünschtes Disney+ Abo Überprüfe die Details deiner Bestellung und den Nutzungsvertrag und wähle JETZT ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN

Bestehender Abonnent

Als bestehender Disney+ Abonnent kannst du die nachstehenden Schritte befolgen, um einen Disney+ Geschenkgutschein / Code für dein Abonnement einzulösen:

Besuche Disney+ Geschenkkarte Gib die Geschenkkartennummer und den Sicherheitscode ein und wähle dann GUTHABEN ÜBERPRÜFEN Du siehst den Wert der Geschenkkarte und kannst WEITER wählen Wenn du eine Disney+ Geschenkkarte einlöst, wird das gesamte Guthaben auf dein Abonnement angerechnet Gib die mit deinem Disney+ Konto verbundene E-Mail-Adresse ein und wähle WEITER Gib dein Disney+ Passwort ein und wähle EINLOGGEN Überprüfe die Details deiner Bestellung und wähle JETZT ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN

Benutzer, die eine Gutscheinkarte und/oder ein Aktionsangebot ohne Rechnungsstellung nutzen, sowie Benutzer, bei denen die Abrechnung über einen Dritten erfolgt, sind von der Einlösung ausgeschlossen. Wenn du dein von Disney in Rechnung gestelltes Abonnement über den Wert deiner Geschenkkarten-Gutschrift hinaus fortsetzen möchtest, musst du ein Zahlungsmittel hinzufügen.

Einlösbar nur in Deutschland. Ab 18+.

Mehr Informationen findest du in unserem Hilfe-Center.

Warum du Disney+ verschenken solltest?

Kleine Karte, große Geschichten. Mit einem Disney+ Abo schenkst Du großartige Abenteuer, herzerwärmende Erzählungen, atemberaubende Bilder und spannende Unterhaltung. Genieße die neuesten Blockbuster, exklusive Original Produktionen und jede Menge Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu und mehr. Binge außerdem alle Deine Lieblingsserien wie Grey's Anatomy, Modern Family, Die Simpsons, Family Guy oder auch The Rookie.

Alle Serien- und Film-Highlights sowie unsere aktuellsten Neuerscheinungen findest Du in diesem Artikel.

