Lilo und Stitch

Dieser weltweite Kinoerfolg ist ein super-cooles Disney-Erlebnis der anderen Art! Ein außerirdisches Gagfeuerwerk mit unverwechselbarer Musik von Elvis Presley, das einfach jedem das Hawaii-Feeling gibt! Was passiert, wenn ein als niedlicher blauer Hund getarnter Außerirdischer mit ausgesprochen schlechten Manieren auf der Sonneninsel Hawaii landet? Als das eigenwillige kleine Mädchen Lilo im Tierheim auf Stitch trifft, adoptiert sie ihn vom Fleck weg. Mit Stitch hält das absolute Chaos in den ohnehin turbulenten Haushalt von Lilo und ihrer großen Schwester Nani Einzug. Für noch mehr intergalaktischen Spaß sorgen Stitchs außerirdische Verfolger, die ihm hart auf den Fersen sind. Schon bald steht ganz Hawaii Kopf — doch da ist noch Lilos unerschütterlicher Glaube an OHANA, das hawaiianische Bild von Familie und Zusammenhalt...