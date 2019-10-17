Maleficent: Mächte der Finsternis

Die Geschichte von Disneys ikonischer bösen Hexe wird in Maleficent: Mächte der Finsternis, mit Angelina Jolie, fortgesetzt. Das zarte Band zwischen Maleficent und Aurora wird auf die Probe gestellt, als eine bevorstehende Hochzeit, unerwartete Verbündete und neue finstere Mächte die beiden in unterschiedliche Lager zwingen.