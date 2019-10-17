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Maleficent: Mächte der Finsternis
Die Geschichte von Disneys ikonischer bösen Hexe wird in Maleficent: Mächte der Finsternis, mit Angelina Jolie, fortgesetzt. Das zarte Band zwischen Maleficent und Aurora wird auf die Probe gestellt, als eine bevorstehende Hochzeit, unerwartete Verbündete und neue finstere Mächte die beiden in unterschiedliche Lager zwingen.
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RegieJoachim Rønning
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DrehbuchLinda Woolverton, Noah Harpster, Micah Fitzerman-Blue
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ProduzentJoe Roth, Angelina Jolie, Duncan Henderson
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BesetzungAngelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville