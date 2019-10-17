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Maleficent: Mächte der Finsternis

12

1 Std. 59 Min.

17. Oktober 2019

Abenteuer & Action, Familie, Fantasy

Die Geschichte von Disneys ikonischer bösen Hexe wird in Maleficent: Mächte der Finsternis, mit Angelina Jolie, fortgesetzt. Das zarte Band zwischen Maleficent und Aurora wird auf die Probe gestellt, als eine bevorstehende Hochzeit, unerwartete Verbündete und neue finstere Mächte die beiden in unterschiedliche Lager zwingen.

Einstufung: 12
Laufzeit: 1 Std. 59 Min.
Erscheinungsdatum: 17. Oktober 2019

  • Regie

    Joachim Rønning

  • Drehbuch

    Linda Woolverton, Noah Harpster, Micah Fitzerman-Blue

  • Produzent

    Joe Roth, Angelina Jolie, Duncan Henderson

  • Besetzung

    Angelina Jolie, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Harris Dickinson, Harris Dickinson, Ed Skrein, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville

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