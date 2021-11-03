Eternals

Marvel Studios' ETERNALS erzählt von einer Gruppe Helden und Heldinnen aus den Tiefen des Universums, die die Erde bereits seit Anbeginn der Menschheit beschützen. Als monströse Kreaturen namens Deviants, die lange Zeit verschollen geglaubt waren, auf mysteriöse Weise zurückkehren, sind die Eternals gezwungen, ihre Kräfte erneut zu vereinen, um die Menschheit zu verteidigen. ETERNALS beeindruckt auch durch eine herausragende Besetzung: Unter anderem Gemma Chan als menschenliebende Sersi, Richard Madden als der allmächtige Ikaris, Kumail Nanjiani als kosmischer Kingo, Lia McHugh als Sprite, eine ewig junge alte Seele, und Brian Tyree Henry als intelligenter Erfinder Phastos. Außerdem Lauren Ridloff als die superschnelle Makkari, Barry Keoghan als unnahbarer Einzelgänger Druig, Don Lee als der allmächtige Gilgamesch, Kit Harington als Dane Whitman sowie Salma Hayek als weise spirituelle Führerin Ajak und Angelina Jolie als wilde Kriegerin Thena. Produziert wurde Eternals von Kevin Feige und Nate Moore unter Regie von Chloé Zhao. Louis D’Esposito, Victoria Alonso und Kevin de la Noy agieren als Ausführende Produzenten, das Drehbuch stammt von Chloé Zhao, Patrick Burleigh, Ryan Firpo und Kaz Firpo nach einer Geschichte von Ryan und Kaz Firpo.