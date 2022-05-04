Doctor Strange in the Multiverse of Madness

In DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS von Marvel Studios dehnt das Marvel Cinematic Universe die Grenzen des Multiversums weiter aus als je zuvor. Eine Reise ins Ungewisse mit Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), der mit Hilfe von alten und neuen mystischen Verbündeten die bewusstseinsverändernden und gefährlichen Alternativrealitäten durchqueren muss, um es mit einem mysteriösen Gegner aufzunehmen. Unter Mitwirkung von Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg und Rachel McAdams, hat Sam Raimi bei diesem aufregenden, übernatürlichen Action-Abenteuer Regie geführt. Produziert von Kevin Feige, mit Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson und Jamie Christopher als ausführende Produzenten, das Drehbuch wurde verfasst von Michael Waldron, basierend auf den Marvel Comics von Stan Lee und Steve Ditko.