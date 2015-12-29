Alles über "Aladdin"
Hier erfährst du alles über die magische Neuverfilmung von „Aladdin“, die Besetzung und die Charaktere.
Erlebe die Magie von Disneys Aladdin auf völlig neue Weise: Die opulente Neuinszenierung dieser sagenhaften Geschichte rund um den charmanten Straßenjungen Aladdin, die eigenwillige Prinzessin Jasmin und den legendären Flaschengeist Dschinni lässt keine Wünsche offen.
Starregisseur Guy Ritchie bringt sein einzigartiges Gespür für schnelle, packende Action mit in die fiktive Hafenstadt Agrabah. Das Drehbuch stammt von John August und Guy Ritchie und basiert auf dem Disney-Klassiker „Aladdin“.
Aladdin und Dschinni
Aladdin (Mena Massoud), ein charmanter Straßenjungen aus Agrabah, will sein Leben als kleiner Gelegenheitsdieb hinter sich lassen, denn er ist überzeugt, dass er zu Größerem bestimmt ist.
Der viermalige Grammy-Gewinner Will Smith verkörpert den Dschinni, einen blauen, in einer Öllampe lebenden Geist. Der Dschinni ist eine schillernde, legendäre Erscheinung mit der besonderen Fähigkeit, Wünsche zu erfüllen. Durch seine Beziehung mit Aladdin erkennt er die wahre Bedeutung von Freundschaft.
Jasmin und Dalia
Jasmin (Naomi Scott), die wunderschöne, mutige und eigenwillige Tochter des Sultans, sehnt sich danach, das Leben jenseits der Palastmauern kennenzulernen und ihren Titel zum Wohle der Menschen von Agrabah einzusetzen.
Dalia (Nasim Pedrad), von Natur aus lustig, keck und unbeschwert, ist Jasmins Zofe und Vertraute. Trotzdem sie zum Volk von Agrabah gehört, verbringt sie die meiste Zeit im Palast und weicht nicht von der Seite der Prinzessin.
Dschafar und Hakim
Dschafar (Marwan Kenzari) ist der Großwesir des Sultans und ein mächtiger Magier, den die passive Haltung des Sultans zu Agrabahs Zukunft entzürnt. Deshalb schmiedet Dschafar einen Plan, um den Thron an sich zu reißen.
Dschafars rechte Hand Hakim (Numan Acar) beaufsichtigt die Palastwache.
Der Sultan und Prinz Anders
Der Sultan (Navid Negahba), Herrscher über die fiktive Hafenstadt Agrabah, ist ein weiser, angesehener Anführer und ein liebender, treusorgender Vater. Er möchte seine Tochter vor allem schützen und ist fest entschlossen, einen geeigneten Ehemann für sie zu finden.
Billy Magnussen spielt die neue Rolle des Prinzen Anders. Als attraktiver, aber arroganter, linkischer und begriffsstutziger Brautwerber aus Skånland hofft er, die Prinzessin zu heiraten.