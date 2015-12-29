Alles über "Aladdin"

Hier erfährst du alles über die magische Neuverfilmung von „Aladdin“, die Besetzung und die Charaktere.

Erlebe die Magie von Disneys Aladdin auf völlig neue Weise: Die opulente Neuinszenierung dieser sagenhaften Geschichte rund um den charmanten Straßenjungen Aladdin, die eigenwillige Prinzessin Jasmin und den legendären Flaschengeist Dschinni lässt keine Wünsche offen.

Starregisseur Guy Ritchie bringt sein einzigartiges Gespür für schnelle, packende Action mit in die fiktive Hafenstadt Agrabah. Das Drehbuch stammt von John August und Guy Ritchie und basiert auf dem Disney-Klassiker „Aladdin“.