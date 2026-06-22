Wie Verhext

In der brandneuen magischen Coming-of-Age-Geschichte „Disney’s Wie Verhext“ der Walt Disney Animation Studios entdeckt die impulsive, unkonventionelle Teenagerin Billie geheime magische Kräfte. Als sie diese versehentlich freisetzt, wird sie aus ihrem beschaulichen Vorstadtleben in ein spektakuläres Abenteuer katapultiert, das sie in das riesige Reich Hex führt. Billie schließt sich widerwillig mit ihrer vorsichtigen Mutter Alice zusammen und gemeinsam decken sie Familiengeheimnisse auf, die die Welt der Hexen für immer verändern könnten. Regie führen Fawn Veerasunthorn und Jason Hand, Co-Regie übernimmt Josie Trinidad. Produziert wird der Film von Roy Conli und Yvett Merino. „Disney’s Wie Verhext“ startet am 25. November 2026 exklusiv in den Kinos.