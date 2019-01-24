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Chaos im Netz
In Disneys "Chaos im Netz" setzen Ralph und Vanellope alles aufs Spiel, indem sie ins World Wide Web reisen, das durch Ralphs Randale ins Chaos gestürzt wird.
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BesetzungPierre Peters-Arnolds, Anna Fischer, Maria Koschny, Tanja Geke, Rainer Fritzsche, Kim Hasper, Vera Teltz, Lutz Mackensy, Axel Lutter, Kaspar Eichel, Dirk Petrick, Sarah Alles, Martina Treger, Rubina Nath, Luise Lunow, Stefan Staudinger, Jan Spitzer, Elke Appelt, Johanna Magdalena Schmidt, Jelena Baack