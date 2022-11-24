Strange World

Die originelle, actiongeladene Abenteuerkomödie „Strange World“ von den Walt Disney Animationsstudios stellt uns gleich drei Generationen der legendären Clade-Familie vor. Sie versuchen, sich zusammenzuraufen und gemeinsam ein unbekanntes, gefährliches Land zu durchqueren, das sich unter ihrer eigenen Welt befindet. Jake Gyllenhaal spricht den Familienvater Searcher Clade, der sich auf einer Mission mit unvorhersehbarem Ausgang befindet und nicht gerade in seinem Element ist; Dennis Quaid leiht seine Stimme Searchers Vater Jaeger, dem legendären Entdecker; Jaboukie Young-White spricht Searchers 16-jährigen Sohn Ethan, der sich heimlich auf ein lang ersehntes Abenteuer begibt; Gabrielle Union spricht Meridian Clade, versierte Pilotin und Searchers Stütze in allen Lebenslagen; Lucy Liu schließlich gibt Callisto Mal eine Stimme, der furchtlosen Anführerin von Avalonia, die die Mission zur Erkundung der merkwürdigen Welt leitet. „Strange World“ wurde von Regisseur Don Hall und Co-Regisseur/Autor Qui Nguyen inszeniert und von Roy Conli produziert.