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Onward: Keine halben Sachen
In Disney•Pixars Film ONWARD erhalten die beiden jugendlichen Elfenbrüder Ian und Barley Lightfoot die unerwartete Chance, einen Tag mit ihrem verstorbenen Vater zu verbringen, sie begeben sich in Barleys unglaublichem Wagen Krimhild auf eine außergewöhnliche Quest Wie jede gute Quest ist ihre Reise voller Zaubersprüche, geheimnisvoller Karten, unmöglicher Hindernisse und unvorstellbarer Entdeckungen. Aber als die furchtlose Mutter der beiden Jungs, Laurel, entdeckt, dass ihre Söhne weg sind, schließt sie sich mit einem ehemals gefürchteten Krieger, teils Löwe, teils Fledermaus, teils Skorpion - alias Der Mantikor - zusammen und macht sich auf, sie zu finden. Von gefährlichen Flüchen mal abgesehen, könnte dieser eine magische Tag mehr für sie bereithalten, als sich jeder von ihnen erträumt hätte.
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RegieDan Scanlon
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DrehbuchDan Scanlon, Jason Headley, Keith Bunin
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ProduzentKori Rae
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BesetzungChristian Zeiger, Leonhard Mahlich, Annette Frier, Martina Treger, Lutz Schnell, Sascha Rotermund, Kathrin Gaube, Magdalena Höfner, Cathlen Gawlich, Beate Gerlach, Frank Schaff, Armin Schlagwein, Stefan Bergel, Heidrun Bartholomäus, Janina Batoly, Meike Finck, Alexander Gaida, Sven Hasper, Özge Kayalar, Mario Klischies