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Stand: Juli 2023
Marvel auf Disney+: Filme, aktuelle Serien, Starttermine, neuer Content
Disney+ ist das Streaming-Zuhause von Marvel. Hier stehen sämtliche Serien und Filme der Marke zum Streamen bereit, alles an einem Ort. Aber wo fängt man bei solch einer Vielfalt von spannenden Geschichten und Charakteren an? Und wie behält man den Überblick über die Neuerscheinungen?
Keine Sorge, hier haben wir einen Leitfaden für dich:
Welche Marvel Filme stehen auf Disney+ zur Verfügung?
Seitdem Tony Stark seinen ersten Anzug gebaut hat, haben Marvel Filme Menschen auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen. Die Filme bieten die perfekte Kombination aus Comedy, Fantasy und spannender Action. In den letzten 14 Jahren hat Marvel legendäre Charaktere, wie u.a. Doctor Strange, Black Widow und Captain America auf die Leinwand gebracht, die zusammen die mächtigen Avengers bilden.
Während jeder Marvel Cinematic Universe Fan (MCU) wahrscheinlich eine andere Antwort darauf hat, wenn es darum geht, den besten Marvel Film zu küren, gehören Iron Man, Black Panther, Thor: Ragnarok und natürlich das epische Finale, das überall Rekorde an den Kinokassen brach: Avengers: Endgame in jedem Fall zu den Favoriten.
Du bist bereit für einen Reise durch die Marvel Welten, hast aber keinen Überblick darüber, welche Marvel Filme auf Disney Plus zur Verfügung stehen? Lies jetzt weiter und finde heraus, welchen epischen Teil der Geschichte es bei uns aktuell zu entdecken gibt.
Die neuesten Marvel Filme auf Disney+
Alle Marvel Filme in der richtigen Reihenfolge streamen
Marvel ist noch neu für dich? Oder du möchtest einfach nur dein Wissen über das MCU auffrischen? Egal aus welchem Grund: Du hast mehrere Optionen, in welcher Reihenfolge du deine nächste Superhelden-Streaming-Session planst.
Da gibt es einerseits natürlich den bekanntesten Weg, nämlich alle Filme (und Serien) des MCU sortiert nach Veröffentlichungsdatum anzuschauen. So beginnst mit du mit Tony Stark, wie er zu Iron Man wurde. Auf diese Art erlebst du die epische Geschichte, wie sie von den Drehbuchautoren und Produzenten vorgesehen war und viele Zusammenhänge werden sich dir erst im Verlauf deines Streaming-Marathons erschließen.
Wenn du bereits alles gesehen hast, könntest du die Geschichte in chronologischer Reihenfolge der Ereignisse schauen und so viele neue Details lernen. Hier startest du mit Captain America: The First Avenger und hörst mit Thor: Love and Thunder auf. Wir haben weiter unten eine Liste für dich zusammengestellt, die dich durch die richtige Reihenfolge leitet!
Das MCU besteht nicht mehr nur aus Filmen. Auf Disney+ findest du auch alle neuen Marvel Studios Original Serien, die deine Lieblings-Helden und auch neue Charaktere vorstellen!
Welche Marvel Original Serien stehen derzeit auf Disney+ zur Verfügung?
Bei so vielen spannenden Neuerscheinungen in den letzten Jahren hast du vielleicht nicht ganz den Überblick wahren können, welche Marvel Serien gerade auf Disney Plus verfügbar sind. WandaVision startete im Jahr 2021 und folgte den Titelfiguren durch verschiedene Fernseh-Epochen. Aber, wie alles bei Marvel, war nichts so, wie es schien in der kleinen Stadt Westview.
Danach erschienen eine Menge actiongeladener Hits, wie The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye und auch die Zeichentrickserie What If... ?. Bei diesen Disney+ Originals tauchst du tiefer in die verschiedenen Welten des MCU ein und erfährst mehr über die Vergangenheit der einzelnen Charaktere.
2022 wurden mit Moon Knight und Ms. Marvel zwei Comic-Fan-Lieblinge zum Leben erweckt, welche um den Platz der besten Marvel Serie auf Disney Plus konkurrierten. Da noch weitere Marvel Superhelden im Laufe des Jahres folgen werden, ist es für euch höchste Zeit, alle unsere Favoriten auf Disney+ zu streamen.
Die neuesten Marvel Original Serien auf Disney+
So schaust du Marvel Serien in der Reihenfolge der Veröffentlichung an
Egal, ob du noch nicht alle neuen Marvel Serien gesehen hast, oder du dein Wissen mit einer zweiten (oder dritten oder vierten) Runde auffrischen möchtest, ist es immer wieder aufs neue eine Herausforderung, eine mögliche Reihenfolge dafür zu planen.
Genau so wie bei den Filmen, ziehen es einige Fans vor, die Marvel Serien in der Reihenfolge der Veröffentlichung anzuschauen.
Das bedeutet, dass du wichtige Zusammenhänge erst dann verstehst, wenn es die Autoren vorgesehen haben.
- Marvel One-Shot: Agent Carter
- WandaVision
- The Falcon and the Winter Soldier
- Loki
- Hawkeye
- Moon Knight
- Ms. Marvel
- She-Hulk: Die Anwältin
So schaust du Marvel Serien in der chronologischen Reihenfolge an
Wenn du Ms. Marvel, Hawkeye und vielen anderen erneut einen Besuch abstatten möchtest, ist es dir vielleicht lieber, alles in der chronologischen Reihenfolge anzusehen. So begleitest du die Superhelden dabei, wie sie sich von den 1940ern bis heute entwickelt haben, wobei du damit beginnst, wie Agent Carter als Peggy das erste Mal zu S.H.I.E.L.D. kam.
Die Marvel Serien in chronologischer Reihenfolge zu sortieren ist komplizierter. Um dich hier etwas zu unterstützen, haben wir eine genaue Liste zusammengestellt, an der du dich orientieren kannst.
- Marvel One-Shot: Agent Carter
- Loki
- WandaVision
- The Falcon and the Winter Soldier
- Hawkeye
- Moon Knight
- Ms. Marvel
- She-Hulk: Die Anwältin
Neue Marvel Original Serien und Filme, die bald auf Disney+ verfügbar sein werden
Wenn du schon auf dem neuesten Stand bist und deinen nächsten Favoriten finden möchtest, wird es dich freuen zu hören, dass Disney+ schon bald eine Menge Neues zu bieten hat. Die kommenden Marvel Reihen beinhalten unter anderem die zweite Staffel von Loki und What If...?.
Bleib dran, um Details zu zukünftigen spannenden Veröffentlichungen zu erfahren, darunter Secret Invasion, Ironheart und viele weitere spannende Marvel Filme. Du möchtest dabei keine einzige Serie und keinen Film verpassen? Melde dich noch heute auf Disney+ an und streame direkt drauf los.
Hier ein Ausblick auf das, was bereits angekündigt wurde, inklusive der Starttermine, Cast-Infos und vieles mehr:
Secret Invasion
Starttermin: 21. Juni 2023
Die Hauptrollen spielen Samuel L. Jackson als Nick Fury und Ben Mendelsohn als Talos. Die Crossover-Comic-Eventserie handelt von den formwandelnden Skrulls, die seit Jahren die Erde infiltrieren.
Ironheart
Starttermin: TBA
In dieser Serie spielt Dominique Thorne die Rolle von Riri Williams, einem genialen Erfinder, der die fortschrittlichste Rüstung seit Iron Man entwirft.
Weitere neue Marvel Original Serien und Filme, die zu Disney+ kommen:
- Loki Staffel 2 – 6. Oktober 2023
- Echo – 29. November 2023
Wir hoffen, ihr seid genauso begeistert wie wir und freut euch auf die neuen Marvel Inhalte für Disney+. Haltet Ausschau nach weiteren Updates!