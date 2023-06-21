Alle Marvel Filme in der richtigen Reihenfolge streamen

Marvel ist noch neu für dich? Oder du möchtest einfach nur dein Wissen über das MCU auffrischen? Egal aus welchem Grund: Du hast mehrere Optionen, in welcher Reihenfolge du deine nächste Superhelden-Streaming-Session planst.

Da gibt es einerseits natürlich den bekanntesten Weg, nämlich alle Filme (und Serien) des MCU sortiert nach Veröffentlichungsdatum anzuschauen. So beginnst mit du mit Tony Stark, wie er zu Iron Man wurde. Auf diese Art erlebst du die epische Geschichte, wie sie von den Drehbuchautoren und Produzenten vorgesehen war und viele Zusammenhänge werden sich dir erst im Verlauf deines Streaming-Marathons erschließen.

Wenn du bereits alles gesehen hast, könntest du die Geschichte in chronologischer Reihenfolge der Ereignisse schauen und so viele neue Details lernen. Hier startest du mit Captain America: The First Avenger und hörst mit Thor: Love and Thunder auf. Wir haben weiter unten eine Liste für dich zusammengestellt, die dich durch die richtige Reihenfolge leitet!

Das MCU besteht nicht mehr nur aus Filmen. Auf Disney+ findest du auch alle neuen Marvel Studios Original Serien, die deine Lieblings-Helden und auch neue Charaktere vorstellen!