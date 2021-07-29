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Jungle Cruise
Begleitet die Filmstars Dwayne Johnson und Emily Blunt beim Abenteuer ihres Lebens in Disneys "Jungle Cruise", einer rasanten Fahrt auf dem Amazonas mit dem rechthaberischen Skipper Frank Wolff und der unerschrockenen Forscherin Dr. Lily Houghton. Lily reist von London, England, in den Amazonas-Dschungel und nimmt Franks fragwürdige Dienste in Anspruch. Er soll sie auf der La Quila, seinem baufälligen, aber charmanten Boot, flussabwärts bringen. Lily ist entschlossen, dort einen uralten Baum mit beispiellosen Heilkräften zu finden. Über ihn wird gesagt, er könne die Zukunft der Medizin verändern. Bei dieser epischen Suche stößt das ungleiche Duo auf unzählige Gefahren und übernatürliche Kräfte, die in der trügerischen Schönheit des üppigen Regenwaldes lauern. Aber während sie die Geheimnisse des verschollenen Baumes aufdecken, steht für Lily und Frank immer mehr auf dem Spiel, und ihr Schicksal – und das der Menschheit – befindet sich in der Schwebe.
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RegieJaume Collet-Serra
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DrehbuchMichael Green, Glenn Ficarra, John Requa
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ProduzentJohn Davis, John Fox, Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia
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BesetzungDwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Veronica Falcón, Dani Rovira, Quim Gutierrez, Dan Dargan Carter, Andy Nyman, Raphael Alejandro, Simone Lockhart, Pedro Lopez, Sulem Calderon, Sebastian Blunt, Mark Ashworth, Allan Poppleton, Caroline Paige, James Quattrochi