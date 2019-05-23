Aladdin (2019)

Die spannende und mitreißende Realverfilmung des animierten Klassikers Aladdin aus dem Hause Disney erzählt die Geschichte des charmanten Straßenjungen Aladdin, der mutigen, selbstbestimmten Prinzessin Jasmin und dem Dschinni, der ihr Schlüssel zu einer gemeinsamen Zukunft sein könnte. Unter der Regie von Guy Ritchie wartet Aladdin mit einer echten Starbesetzung auf: Will Smith verkörpert den überlebensgroßen Dschinni, Mena Massoud wickelt als charmanter Dieb Aladdin (fast) alle um den Finger und Naomi Scott brilliert als Jasmin - die schöne und selbstbestimmte Prinzessin von Agrabah. Diese Sendung wird unterstützt durch Produktplatzierungen. Einige Sequenzen enthalten Blitzlicht-Effekte, die sich auf lichtempfindliche Zuschauer auswirken können.