Avatar: The Way of Water

Avatar: The Way of Water erreicht neue Dimensionen und erforscht unentdeckte Tiefen, wenn James Cameron mit diesem emotionsgeladenen Action-Abenteuer in die Welt von Pandora zurückkehrt. Avatar: The Way of Water spielt mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Teils. Erzählt wird die Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder), ihre Probleme, die sie verfolgen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um sich zu beschützen, die Überlebenskämpfe und die Tragödien, die sie ertragen müssen. All dies geschieht vor der atemberaubenden Kulisse Pandoras, in der die Zuschauer neue Na'vi-Clans kennenlernen sowie eine Reihe exotischer Meeresbewohner, die die majestätischen Ozeane besiedeln. Nominiert für zahlreiche Academy Awards®, darunter für den Besten Film, errang der Film unter der Regie von James Cameron das dritthöchste Einspielergebnis aller Zeiten und setzt neue Maßstäbe für visuelle Effekte. In der von Cameron und seinem langjährigen Partner Jon Landau produzierten Lightstorm Entertainment-Produktion Avatar: The Way of Water spielen Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis und Kate Winslet mit. Zu der illustren Erwachsenenrunde gesellen sich die talentierten Newcomer Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass und Jack Champion. Achtung: Grelle Lichteffekte im Film können lichtempfindliche Zuschauer beeinträchtigen.

Regie James Cameron

Produzent James Cameron, Jon Landau

Besetzung Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Kate Winslet