Elio

Was wäre, wenn das, wonach du suchst, dich zuerst findet? In diesem bildgewaltigen, lustigen Abenteuer der Pixar Animation Studios findet der von Außerirdischen besessene Elio die Antwort heraus, als er versehentlich in das Kommuniversum transportiert wird – ein interplanetarisches Paradies, das intelligentes Leben aus allen möglichen Galaxien beherbergt. Als man ihn fälschlicherweise für den Anführer der Erde hält, muss er sich ungewöhnliche Verbündete suchen, eine Krise intergalaktischen Ausmaßes bewältigen und geichzeitig sicherstellen, dass er nicht die Gelegenheit verpasst, seinen ultimativen Traum zu leben. Regie führen Madeline Sharafian („Burrow“ SparkShorts), Domee Shi („Bao“, „Rot“) und Adrian Molina (Co-Drehbuchautor/Co-Regisseur von „Coco: Lebendiger als das Leben“), produziert wird der Film von Mary Alice Drumm (Associate Producer von „Coco: Lebendiger als das Leben“).