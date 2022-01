Rot

In "Rot" stellen uns Disney und Pixar Mei Lee vor, eine selbstbewusste, tollpatschige 13-Jährige, die hin- und hergerissen ist zwischen der Rolle der pflichtbewussten Tochter und dem Chaos des Erwachsenwerdens. Ihre überfürsorgliche, wenn nicht sogar leicht übergriffige Mutter, Ming, ist stets in ihrer Nähe - eine recht unglückliche Tatsache für das Teenagermädchen. Und als ob es nicht schon genug wäre, dass sich ihre Interessen, Beziehungen und ihr Körper verändern, verwandelt sie sich jedes Mal, wenn sie sich zu sehr aufregt (also eigentlich IMMER), in einen riesigen roten Pandabären! Regie führte die Oscar®-Gewinnerin Domee Shi (Pixar-Kurzfilm "Bao"), produziert wurde der Film von Lindsey Collins.