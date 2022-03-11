Rot

In "Rot" von Disney und Pixar wird Mei Lee vorgestellt, eine selbstbewusste, trottelige 13-Jährige, die zwischen der Rolle der pflichtbewussten Tochter ihrer Mutter und dem Chaos des Erwachsenwerdens hin- und hergerissen ist. Ihre beschützende, wenn nicht sogar leicht überhebliche Mutter Ming ist nie weit von ihrer Tochter entfernt - sehr zum Ärger des Teenagers. Und als ob die Veränderungen ihrer Interessen, Beziehungen und ihres Körpers noch nicht genug wären, verwandelt sie sich jedes Mal, wenn sie sich zu sehr aufregt (was praktisch IMMER der Fall ist), in einen riesigen roten Panda! Regie führte die Oscar®-Gewinnerin Domee Shi (Pixar-Kurzfilm "Bao"), produziert wurde der Film von Lindsey Collins. Einige flackernde Lichteffekte oder -sequenzen können negative Auswirkungen auf lichtempfindliche Zuschauer haben.