Avengers: damals und heute
In den elf Jahren seit Beginn des MCU haben die ursprünglichen sechs Avengers etliche Schurken besiegt und sich mit der Welt gewandelt.
Aber wie stark haben sich Iron Man, Captain America, Thor und die anderen zwischen ihrem ersten Auftritt im MCU und dem ultimativen Showdown in „Avengers: Endgame“ verändert? Hier erfährst du es.
Tony Stark spielt in mehr MCU-Filmen mit als jede andere Figur und hat seit „Iron Man“ viel erlebt. Stark, der sich früher selbst als „Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop“ bezeichnete, wurde mit seiner Verwandlung in Iron Man fest entschlossen, für das Gute einzutreten. Seither hat er gegen zahlreiche Feinde aus jedem Winkel des Universums und sogar aus den Reihen der Avengers gekämpft.
Zusammen mit Spider-Man und Doctor Strange wurde Iron Man in „Avengers: Infinity War“ unwissentlich ins All gebracht, um gegen die Kinder des Thanos anzutreten. Nur Nebula und er haben „das Fingerschnippen“ überlebt. „Avengers: Endgame“ schließt mit dem im All gestrandeten Tony nahtlos an das Ende von „Avengers: Infinity War“ an.
Steve Rogers alias Captain America ist für die Rolle des Superhelden buchstäblich wie geschaffen. In „Captain America: The First Avenger“ meldete er sich freiwillig für ein „Super-Soldaten“-Experiment und wurde zum Übermenschen. Er bewahrte den Tesserakt – einen Infinity-Stein – vor gefährlichen Händen, dann war er jahrzehntelang eingefroren und erwachte erst kurz vor der Einberufung der Avengers.
In „Avengers: Infinity War“ gilt Rogers immer noch als Verbrecher, nachdem er sich in „The First Avenger: Civil War“ gegen die Regierung gestellt hat. Aber schon bald werden er, Black Widow und Falcon rekrutiert, um beim Kampf gegen Thanos in der Schlacht von Wakanda zu helfen.
Die erste Frau der Avengers gab ihr Debut in „Iron Man 2“ als Tony Starks neue Assistentin, bevor ihre wahre Identität als S.H.I.E.L.D-Agentin Natasha Romanoff/Black Widow aufgedeckt wurde.
Seit ihr Verhältnis zu Steve Rogers und Tony Stark in „The First Avenger: Civil War“ auf die Probe gestellt wurde, ist auch sie auf der Flucht vor der Regierung und untergetaucht, als „Avengers: Infinity War“ beginnt. Wie einige andere Avengers hat Natasha das „Fingerschnippen“ überlebt und ist in „Avengers: Endgame“ bereit zu tun, was immer nötig ist.
Ähnlich wie Tony Stark ist der Kronprinz von Asgard seit seinem ersten Auftritt 2011 ein anderer geworden. Thor, der älteste Sohn Odins, des Königs von Asgard, ist zunächst arrogant, unbesonnen und handelt ständig den Wünschen seines Vaters zuwider. Zur Strafe wird ihm seine Macht – sein Hammer Mjolnir – entzogen, und er wird auf die Erde verbannt, während sein Bruder Loki den Thron an sich reißt.
Mit Thanos bekommt es Thor erstmals in „Avengers: Infinity War“ zu tun, als der violette Schurke ein Raumschiff mit Asen überfällt und Loki tötet. Thor landet danach buchstäblich auf der Windschutzscheibe des Schiffs der Guardians of the Galaxy und findet eine neue Waffe und mit Rocket und Groot neue Freunde, bevor er letztlich in Wakanda erneut gegen Thanos antritt.
Während Steve Rogers vom „Super-Soldaten“-Serum in einen Superhelden verwandelt wurde, hat es bei Nuklearphysiker Dr. Bruce Banner nicht wie geplant geklappt. Beim Versuch, ein Programm aus dem Zweiten Weltkrieg wiederzubeleben, wurde aus ihm durch Kontakt mit extremer Gammastrahlung der unglaubliche Hulk.
In „Avengers: Infinity War“ kämpft Hulk als erster Avenger gegen Thanos, wird aber schnell überwältigt. Die Niederlage traumatisiert ihn dermaßen, dass er im Rest des Films nicht mehr erscheinen will und sich Bruce Banner mit Iron Mans „Hulkbuster“-Anzug allein durchschlagen muss.
Marvel Fans mit scharfen Augen haben Clint Barton alias Hawkeye bei einem Cameo-Auftritt 2011 in Thor gesichtet, dem Großteil des Publikums wurde er jedoch erst wesentlich später bekannt.
Im Gegensatz zu den anderen Avengers war Barton in „Avengers: Infinity War“ nicht zu sehen, weil er genau wie Ant-Man/Scott Lang unter Hausarrest stand. Wir wissen aber, dass Clint in „Avengers: Endgame“ mit einer neuen Waffe und einer neuen Frisur zurückkehrt.