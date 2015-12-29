Avengers: damals und heute

Tony Stark spielt in mehr MCU-Filmen mit als jede andere Figur und hat seit „Iron Man“ viel erlebt. Stark, der sich früher selbst als „Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop“ bezeichnete, wurde mit seiner Verwandlung in Iron Man fest entschlossen, für das Gute einzutreten. Seither hat er gegen zahlreiche Feinde aus jedem Winkel des Universums und sogar aus den Reihen der Avengers gekämpft.

Zusammen mit Spider-Man und Doctor Strange wurde Iron Man in „Avengers: Infinity War“ unwissentlich ins All gebracht, um gegen die Kinder des Thanos anzutreten. Nur Nebula und er haben „das Fingerschnippen“ überlebt. „Avengers: Endgame“ schließt mit dem im All gestrandeten Tony nahtlos an das Ende von „Avengers: Infinity War“ an.