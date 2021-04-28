Luca

Der Disney Pixar Animationsfilm „Luca“ erzählt die bezaubernde Geschichte eines Jungen, der einen unvergesslichen Sommer in einer kleinen, malerischen Stadt an der italienischen Riviera verbringt, zusammen mit seinem neuen Freund Alberto. Ihre Tage voller Eiscreme, Pasta und Träumen von Vespa-Fahrten werden jedoch von einem tief verborgenen Geheimnis überschattet: Luca und Alberto sind Seemonster aus einer anderen Welt, die sich direkt unter der Wasseroberfläche befindet. Regie führte Enrico Casarosa, der für seinen Kurzfilm „La Luna“ für den Oscar® nominiert war. Produziert wurde „Luca“ von Andrea Warren („Lava“, „Cars 3“).