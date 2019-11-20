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Die Eiskönigin 2
Warum wurde Elsa mit magischen Kräften geboren? Welche Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit erwarten Elsa, wenn sie sich ins Unbekannte wagt, in die verzauberten Wälder und dunklen Meere jenseits von Arendelle? Die Antworten rufen sie, bedrohen aber auch ihr Königreich. Zusammen mit Anna, Kristoff, Olaf und Sven wird sie eine gefährliche, aber unvergessliche Reise antreten. In Frozen fürchtete Elsa, dass ihre Kräfte die Welt überfordern würden. In Frozen II muss sie hoffen, dass sie stark genug ist.
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RegieChris Buck, Jennifer Lee
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DrehbuchJennifer Lee
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ProduzentPeter Del Vecho
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BesetzungYvonne Greitzke, Dina Kürten, Hape Kerkeling, Leonhard Mahlich, Bernd Egger, Gundi Eberhard, Bernd Vollbrecht, Isabella Grothe, Jonas Lauenstein, Lara Trautmann, K. Dieter Klebsch, Alexander Duda, Wolfram Kons, Hedwig Krämer, Frieda Rudolph, AURORA, Robert Palfrader, Robin Kahnmeyer, Jan Andreesen, Stefan Bräuler