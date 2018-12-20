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Mary Poppins' Rüeckkehr
In der Fortsetzung des Disney-Klassikers kehrt der Zauber zurück, als Mary Poppins (Emily Blunt) der Familie Banks dabei hilft, sich daran zu erinnern, wie viel Freude es macht, ein Kind zu sein. Zusammen mit ihrem Freund Jack, dem Laternenanzünder (Lin-Manuel Miranda), erfüllt sie die Straßen Londons wieder mit Glück - mit ihrer Botschaft, dass alles möglich ist... selbst das Unmögliche!
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RegieRob Marshall
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ProduzentJohn DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt
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BesetzungColin Firth, Meryl Streep, David Warner, Jim Norton, Jeremy Swift, Jeremy Swift, Angela Lansbury, Dick Van Dyke