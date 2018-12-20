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Mary Poppins' Rüeckkehr

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2 Std. 10 Min.

20. Dezember 2018

Familie, Fantasy, Musical

In der Fortsetzung des Disney-Klassikers kehrt der Zauber zurück, als Mary Poppins (Emily Blunt) der Familie Banks dabei hilft, sich daran zu erinnern, wie viel Freude es macht, ein Kind zu sein. Zusammen mit ihrem Freund Jack, dem Laternenanzünder (Lin-Manuel Miranda), erfüllt sie die Straßen Londons wieder mit Glück - mit ihrer Botschaft, dass alles möglich ist... selbst das Unmögliche!

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Laufzeit: 2 Std. 10 Min.
Erscheinungsdatum: 20. Dezember 2018

  • Regie

    Rob Marshall

  • Produzent

    John DeLuca, Rob Marshall, Marc Platt

  • Besetzung

    Colin Firth, Meryl Streep, David Warner, Jim Norton, Jeremy Swift, Jeremy Swift, Angela Lansbury, Dick Van Dyke

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