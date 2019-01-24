Ein Blick hinter die Kulissen von "Chaos im Netz"

Es scheint als wäre es erst gestern gewesen, als uns Litwak's Spielhalle und die Charaktere von RALPH REICHTS vorgestellt wurden - Disneys 52. Animationfilm über einen Videospiel-Bösewicht, der eigentlich ein Held sein möchte.

Auf seinem Weg zur "Medaille der Helden" trifft Ralph unerwartet auf Vanellope, eine Prinzessin mit kleinen Fehlern aus dem zuckersüßen Rennspiel "Sugar Rush", mit der er sich schließlich anfreundet.

Jetzt sind Ralph, Vanellope und ihre Freunde für "Chaos im Netz" zurück. Die lang erwartete Fortsetzung, bei der Ralph und Vanellope online gehen, um das Spiel "Sugar Rush" zu retten. Das sagen Regisseure Phil Johnston und Rich Moore über die Produktion des Films, über das Darstellen des Internets als Stadt und über das Zusammenbringen der Disney Prinzessinen in einem Film.