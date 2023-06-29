Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Harrison Ford schlüpft im fünften Teil des kultigen Franchises erneut in die Rolle des legendären Archäologenhelden Indiana Jones. Neben Ford spielen Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Antonio Banderas ("Leid und Herrlichkeit"), John Rhys-Davies ("Jäger des verlorenen Schatzes"), Shaunette Renee Wilson ("Black Panther"), Thomas Kretschmann ("Das Boot"), Toby Jones ("Jurassic World: Das gefallene Königreich"), Boyd Holbrook ("Logan"), Oliver Richters ("Black Widow"), Ethann Isidore ("Sterbliche") und Mads Mikkelsen ("Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse"). Unter der Regie von James Mangold ("Ford vs. Ferrari", "Logan") wird der Film von Kathleen Kennedy, Frank Marshall und Simon Emanuel produziert, wobei Steven Spielberg und George Lucas als ausführende Produzenten fungieren. John Williams, der seit dem Original "Jäger des verlorenen Schatzes" von 1981 jedes Indy-Abenteuer vertont hat, komponiert auch diesmal wieder die Musik.