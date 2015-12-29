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Alle wichtigen Infos rund um Disney+
Entdecke die besten Geschichten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu und mehr an einem Ort. In diesem Beitrag erfährst du mehr über die zahlreichen Gründe, weshalb du Disney+ einfach lieben wirst.
Du kannst Disney+ auf einer breiten Palette an Endgeräten nutzen: unter anderem auf deinem Fernseher, Laptop, Tablet und Smartphone oder auf deiner Konsole. Außerdem kannst du mehrere Profile einrichten, damit alle Familienmitglieder ein persönliches Streaming-Erlebnis ganz nach ihrem Geschmack genießen.
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Das Zuhause von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu und mehr
Disney+ bietet jederzeit Unterhaltung für jeden Geschmack und jede Laune.
Nur auf Disney+
Unvergessliche Originals, Blockbuster und Serien mit Binge-Faktor für unbegrenzte Unterhaltung.
- Shōgun — Fürst Toranaga kämpft um sein Leben, als ein mysteriöses Schiff in einem Dorf in der Nähe strandet.
- High Potential — High Potential handelt von einer Single-Mutter mit außergewöhnlichem kriminalistischen Talent.
- Daredevil: Born Again — Der blinde Anwalt Matt Murdock und der ehemalige Mafiaboss Wilson Fisk sind auf Kollisionskurs.
- Zoomania+ — Kommt zurück in die Stadt der Säugetiere und taucht ein in das Leben ihrer unglaublichen Bewohner.
- Deutsches Haus — Als Dolmetscherin beim ersten Auschwitz-Prozess ahnt Eva nicht, was dies für ihr Leben bedeutet.
- The Bear: King of the Kitchen — In Staffel vier will das Team nicht nur überleben, sondern The Bear auf ein höheres Niveau heben.
- The Kardashians — Die Familie, die jeder kennt und liebt.
- Andor — Cassian Andor schreitet weiter auf dem ihm bestimmten Weg voran, zum Helden der Rebellion zu werden.
- Only Murders in the Building — Folgt drei Fremden, die eine Obsession für wahre Verbrechen teilen.
- Paradise — Die Idylle zerbricht, als ein entsetzlicher Mord geschieht und eine hochbrisante Ermittlung beginnt.
Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um Disney+
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