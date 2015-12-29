Die Magie hinter Mary Poppins' Rückkehr

24 Jahre nach Mary Poppins hat Michael Banks nun eine eigene Familie und arbeitet bei derselben Bank wie einst sein Vater und Großvater. Das Leben ist für Michael nicht ganz sorgenfrei und erschwert es ihm, sich um seine drei Kinder zu kümmern. Als sich die Lage noch zuspitzt, tritt glücklicherweise Mary Poppins wieder in ihr Leben.

Die Autorin PL Travers, die erstmals im Jahr 1934 veröffentlichte, schrieb über fünfzig Jahre hinweg acht Bücher. Die Geschichte von Mary Poppins' Rückkehr basiert auf mehreren dieser magischen Abenteuer. Der Produzent Rob Marshall erklärt: "Es war offensichtlich, dass es noch viel mehr Geschichten zu erzählen gab und als wir alle Bücher gelesen hatten, erkannten wir, dass wir einen anderen Zugang zu diesen Geschichten finden konnten. Am wichtigsten ist, dass wir bei Travers wiederkehrenden Thema, dem Erwachsen werden, betonen, dass wir auch desillusioniert und zynisch werden können und dabei vergessen, wie man das Leben aus den Augen eines Kindes betrachtet."