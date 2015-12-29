Die Magie hinter Mary Poppins' Rückkehr
Dieses Weihnachten kehrt eine vertraute Figur zurück, welche Freude und Wunder mit sich bringt.
In Mary Poppins' Rückkehr tritt Emily Blunt als das praktisch perfekte Kindermädchen auf, das der Familie Banks zur Seite steht, wenn sie sie am meisten braucht. Mit einer absoluten Starbesetzung, neun Original-Songs und einer magischen Stadtrundfahrt durch Londons berühmteste Orte, ist Mary Poppins Returns eine lustige, frische Fortsetzung des ikonischen Originals.
24 Jahre nach Mary Poppins hat Michael Banks nun eine eigene Familie und arbeitet bei derselben Bank wie einst sein Vater und Großvater. Das Leben ist für Michael nicht ganz sorgenfrei und erschwert es ihm, sich um seine drei Kinder zu kümmern. Als sich die Lage noch zuspitzt, tritt glücklicherweise Mary Poppins wieder in ihr Leben.
Die Autorin PL Travers, die erstmals im Jahr 1934 veröffentlichte, schrieb über fünfzig Jahre hinweg acht Bücher. Die Geschichte von Mary Poppins' Rückkehr basiert auf mehreren dieser magischen Abenteuer. Der Produzent Rob Marshall erklärt: "Es war offensichtlich, dass es noch viel mehr Geschichten zu erzählen gab und als wir alle Bücher gelesen hatten, erkannten wir, dass wir einen anderen Zugang zu diesen Geschichten finden konnten. Am wichtigsten ist, dass wir bei Travers wiederkehrenden Thema, dem Erwachsen werden, betonen, dass wir auch desillusioniert und zynisch werden können und dabei vergessen, wie man das Leben aus den Augen eines Kindes betrachtet."
Es war nicht einfach eine Schauspielerin zu finden, die in die Fußstapfen der Oscar®-prämierten Performance von Dame Julie Andrews treten kann. Emily Blunt wusste aber, dass sie einem der beliebtesten Charaktere des Kinos etwas Frische verleihen könnte.
"Rob Marshall stellte mir ihren Charakter auf eine wirklich spannende Art und Weise vor, bei der Mary Poppins diesen rätselhaften Masterplan hat. Dabei gibt sie sich eitel, stilvoll, aber auch witzig. Ich stellte sie mir mit etwas schärferen Kanten vor, aber erinnerte mich auch an das wohlige Gefühl, das ich von ihr als Kind bekam", erklärt sie.
Abgerundet wird die Besetzung durch Lin-Manuel Miranda, dem Schöpfer des Musicals Hamilton, Ben Whishaw als Michael Banks, Emily Mortimer als Jane Banks, Colin Firth, Meryl Streep, Angela Lansbury und Julie Walters.
Mary Poppins' Rückkehr wurde in den Londoner Shepperton Studios sowie vor Ort in und um die Stadt gedreht Dies erforderte eine spezielle Drehortgestaltung, um es authentisch wie in den 1930er Jahren erscheinen zu lassen.
"Wir wollten an diesen Orten in London drehen, um dem Publikum ein echtes Gefühl für die Stadt zu geben", sagt Produzent John DeLuca. "Wir haben sogar angefangen, diese Orte als eigenen Charaktere zu betrachten."
Sehenswürdigkeiten wie die St. Paul's Cathedral, der Buckingham Palace, der Tower of London, die Royal Exchange und Westminster sind im Film zu sehen und Emily Blunt liebte es, wie der Film London aussehen lässt.
"Ich halte den Film für einen Liebesbrief an London. Ich komme aus London und ich liebe es, dass es die Stadt so schön darstellt."
Mary Poppins' Rückkehr ist ein vergnüglicher Film für die ganze Familie, der den Esprit des Originals mitbringt aber auch neue, frische Charaktere und Songs für das Publikum parat hält.
Mary Poppins' Rückkehr Auf DVD, Blu-ray und als digitaler Download erhältlich.