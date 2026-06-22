Gatto

In Disneys und Pixars neuem Original-Animationsabenteuer „Gatto“ beginnt der schlaue schwarze Kater Nero, nach Jahren des geschickten Manövrierens durch die von Kanälen durchzogene, abergläubische Stadt Venedig, sein bisheriges Leben infrage zu stellen. Doch als er bei Rocco, dem skrupellosen örtlichen Katzen-Mafiaboss, tief in der Kreide steht, gerät Nero in eine schwierige Lage. Er ist gezwungen, eine völlig unerwartete Freundschaft einzugehen – eine Verbindung, die ihn vielleicht endlich zu seiner wahren Bestimmung führt. Vorausgesetzt, Venedig macht ihm nicht vorher einen Strich durch die Rechnung. Bei „Gatto“ führt Enrico Casarosa Regie, produziert wird der Film von Andrea Warren – dem Filmemacherteam hinter dem Oscar®-nominierten Disney- und Pixar-Erfolg „Luca“. „Gatto“ startet am 4. März 2027 exklusiv in den Kinos.